Erciyes'te kayak keyfi nisanda da sürüyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, mekanik tesisler ve pistler 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı 15.04.2021 - 14:26

Erciyes'te kayak keyfi nisanda da sürüyor - 1

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi, son dönemde aldığı "dünyada ilk en güvenli kayak merkezi" sertifikası ve yarışmalardaki dereceleri sayesinde kayakseverlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Erciyes'te kayak keyfi nisanda da sürüyor - 2

Erciyes Kayak Merkezi, aralarında çeşitli zorluk derecelerine sahip toplam 34 kayak pisti ile Kayseri ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Erciyes'te kayak keyfi nisanda da sürüyor - 3

Develi, Hacılar, Tekir, Hisarcık gibi bölgelere kurulan toplam 154 karlama makinesi ile pistlerine kar takviyesi yapılan merkezde, paletli kar aracı olan snowcat turları da yapılıyor.

Erciyes'te kayak keyfi nisanda da sürüyor - 4

Snowcat ile Erciyes'i keşfetmek isteyenler, Çobanini Kamp Alanı'na kadar çıkıp geri dönüyor, dileyen de kayakla bol kar keyfi yapmayı tercih ediyor.

Erciyes'te kayak keyfi nisanda da sürüyor - 5
Öte yandan "Cat Ski" uygulaması sayesinde snowtruck ile yukarılara çıkıp bol karda muhteşem Erciyes'i tecrübe edenlerin sayısı da artıyor.
Erciyes'te kayak keyfi nisanda da sürüyor - 6
Erciyes'te kayak keyfi nisanda da sürüyor - 7

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