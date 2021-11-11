Erciyes'te sezon açılmadan oteller doldu taştı

"5 YIL İÇERİSİNDE 5 BİN YATAK KAPASİTESİNE ULAŞMIŞ OLACAĞIZ"

Erciyes'te her yıl yeni bir yatırımın heyecanı yaşadıklarını vurgulayan Cıngı, "Artık Erciyes'te her yıl yeni yatırımlar, yeni konaklama tesisleri görmek mümkün. 3 otel daha hizmete girecek, dağdaki kapasitemizi daha da artıracak. Bu sene otellerde 2 bin yatakla hizmet vereceğiz. İnşaat aşamasında olan çok sayıda otelimiz var. 5 yıl içerisinde 5 bin yatak kapasitesine ulaşmış olacağız” diye konuştu.