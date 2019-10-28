Erzincan'da adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez adresi: Karanlık Kanyon

YAYALAR İÇİN ASMA KÖPRÜ YAPILACAK

Arslantaş, Karanlık Kanyon'un üzerine "Sırat on Fırat" ismi verilen ve yayaların kullanacağı asma köprü yapacaklarını belirterek, köprünün 610 metre uzunluğu ve 500 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek asma köprülerinden biri olma özelliğine sahip olacağını dile getirdi.

Karanlık Kanyon içerisinde barındırdığı 1870 yılında yapımına başlanılan ve 130 yıl süren Taş Yol'un Ankara ve İstanbul'u Kemaliye'ye 220 kilometre kısaltmak için yapıldığını hatırlatan Arslantaş, "Şu anda bu yol daha çok turizm amaçlı hizmet veriyor. Bütün doğa, kültür turizmini seven turistlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Arslantaş, turistik ilçenin tanıtımı için çeşitli faaliyetler yürüttüklerini de sözlerine ekledi.