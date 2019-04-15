NTV

Erzincan'da Munzur Dağı'ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

İHA

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir manzara sunan Girlevik Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

  • 1

    girlevik şelalesi, erzincan gezilecek yerler

    Erzincan 'da, Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

  • 2

    girlevik şelalesi, erzincan gezilecek yerler

    Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde yer alan 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.

  • 3

    girlevik şelalesi, erzincan gezilecek yerler

    Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesine akın ediyor. 

  • 4

    girlevik şelalesi, erzincan gezilecek yerler

    Kışın suyunun büyük bölümünün donması ile oluşan sarkıtlar dolayısıyla büyüleyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine yazın da farklı güzellik sunuyor. 

  • 5

    girlevik şelalesi, erzincan gezilecek yerler

    Muhteşem doğanın özçekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.

  • 6

    girlevik şelalesi, erzincan gezilecek yerler

    Girlevik Şelalesine gelen vatandaşlar, “Şelale tamamen doğal, çok güzel ortam sunuyor. Erzincan 'a geldiğimizde burası mutlaka uğramadan gitmediğimiz, vazgeçilmez yerlerimizden biri. Doğallığını koruması ve serinliği nedeniyle ailece piknik yaptığımız yer. Herkesi Girlevik Şelalesine davet ediyoruz” dedi. 

  • 7

    girlevik şelalesi, erzincan gezilecek yerler
    Girlevik Şelalesi, Erzincan'ın çevresindeki illerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve yurt dışından gelen çok sayıda turistin akınına uğruyor.
  • 8

    girlevik şelalesi, erzincan gezilecek yerler
  • 9

    girlevik şelalesi, erzincan gezilecek yerler
  • 10

    girlevik şelalesi, erzincan gezilecek yerler
  • 11

    girlevik şelalesi, erzincan gezilecek yerler
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin