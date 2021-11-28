Erzincan'daki Mama Hatun Külliyesi restore edildi

Mama Hatun Türbesi'nin mimarisinden bahseden Yurttaş, "İçte mezar ya da türbe dediğimiz yapının etrafında, kuşatma duvarı olarak tanımladığımız bir kısım daha var. Bu Anadolu'da pek fazla örneğini görmediğimiz bir yapı biçimi" diye konuştu.

Yurttaş, "Türbenin en yakın örneğini medrese olarak inşa edilen Kayseri'deki Eretnaoğullarına ait köşk medresesinde görebiliriz” şeklinde konuştu.