'Erzincan'ın incisi' Kemaliye, UNESCO yolunda

Kemaliye’mizin evrensel değerlerini korumak, tanıtmak, uluslararası ve ulusal kaynaklardan yararlanarak gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak amacıyla, üç aylık süreçte Belediyemizin öncülüğünde, Kalkınma Ajansımız (KUDAKA), Üniversitemiz, Kaymakamlığımız, Kemav Vakfımız, gurbette ve Kemaliye’de yaşayan hemşerilerimiz ve uzman ekibimizle evrensel değerlerimiz üzerine gerekli çalışmalar yapılmış, Unesco’nun uygun kriterleri tespit edilerek Belediyemiz tarafından hazırlatılan dosya Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teslim edilmiştir. Teslim edilen dosyamız üzerinde gerekli istişareler yapılarak Bakanlığımız tarafından 15 Nisan 2021 tarihinde merkezi Paris’te bulunan Dünya Miras Komitesi’ne sunulmuştur.

Dünya Miras Komitesi tarafından Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) tarafından gerekli incelemeler yapılacak olan dosyamızın, geçici listeye alınıp alınmama kararı Mayıs ayı içerisinde Dünya Miras Komisyonu tarafından tarafımıza bildirilecektir.

Güncel veriler doğrultusunda ülkemiz adına halen seksen üç adet kültürel doğal ve karma varlık UNESCO Dünya Miras Tentative Liste’de (geçici listede) yer almaktadır. Kemaliye için hazırladığımız dosyamız karma (kültürel\doğal) varlık şeklinde hazırlanmış olup Karanlık Kanyon ile birlikte geleneksel mimarimizi de içinde barındırmaktadır. Temennimiz, Mayıs ayında açıklanacak olan bildiride Kemaliye’mizin Dünya Mirası statüsüne bir adım daha yaklaşmasıdır"