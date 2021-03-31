Erzurum yüzlerce yıllık yapılarıyla ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

Farklı dönemlerde inşa edildikleri için her biri tarihten ayrı bir kesit sunan ve restorasyonlar sonucu birçoğu aslına uygun hale getirilen bu yapılar, her yıl on binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.

Tarihi ve kültürel eserlerinin yanı sıra doğal güzellikleri ile de ziyaretçilerini cezbeden Erzurum, özellikle tarihi yapıları ile misafirlerine tarihte yolculuk yaptırıyor.