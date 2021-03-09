Erzurum'da bir doğa harikası! Suyun üstündeki köpükler alev alıyor

Su yüzeyindeki köpüklerin yanmasının nedeninin henüz kesinleşmediğini anlatan Orhan, "Kuyunun çıkış noktasındaki yanma nedeniyle suyun analizini yaptırdığımızda daha derin noktalarda bir takım mineral maddelerin yanı sıra bazı yanıcı maddelerin de yer aldığı sonucunu elde ettik diye konuştu.

Orhan, kaynağın sıcak su rezervinin büyük olduğunu tahmin ettiklerini, sondaj çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.