Erzurum'da dört nala kayak ve snowboard keyfi

GELENEKSEL VE MODERN SPOR BİRLEŞİYOR

Erzurum’un vazgeçilmezi olan kar ve kayağı at ve tabiatla birleştiren Okuyucu, adrenalin sevenleri kulübe beklediklerini söyledi:

"Kış sporları merkezi olan Erzurum'a renk katması için alternatif spor dalları geliştirmek istiyoruz. Bu nedenle atlı safari ve atlı snowboard ve kayak yapmaya başladık. Şimdiye kadar hep geleneksel yüzümüzle halkımızla tanıştık. Şimdi ise geleneksel ve modern çizgimizi birleştirmeyi planladık. Atlı kayak ve atlı snowboard çalışmalarına başladık"