Erzurum'da 'kesin korunacak hassas alan' kategorisine bir yenisi eklendi

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Erzurum Hınıs ilçesinde bulunan Jeolojik ve Doğal Oluşumlar potansiyel alanının Erzurum Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge komisyonunun 29.01.2021 tarihli 107 toplantısında görüşülerek kesin korunacak hassas alan olarak uygun bulunarak 04.02.2021 tarihinde tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderilmiş ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesine göre söz konusu alandaki “Kesin Korunacak Hassas Alanlara” dair tescil işlemi 28.06.2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanarak 29.06.2021tarihli ve 31526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edildi” ifadelerine yer verildi.