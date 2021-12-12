Erzurum'un karlı zirvesi Palandöken hafta sonu doldu taştı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'e hafta sonunu fırsat bilerek gelen kayakseverler pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşadı. Kayakçıların yanı sıra, karla ilk defa tanışan vatandaşlar da hafta sonu Palandöken'e akın etti.

Haberler - İHA 12.12.2021 - 14:19

Erzurum'un karlı zirvesi Palandöken hafta sonu doldu taştı - 1

Merkezi'nde hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kayağın keyfini çıkarttı.

Erzurum'un karlı zirvesi Palandöken hafta sonu doldu taştı - 2

Dünyaca ünlü Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerini bünyesinde barındıran , kış aylarında kayakseverlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor.

Erzurum'un karlı zirvesi Palandöken hafta sonu doldu taştı - 3

Henüz resmi sezon açılışı yapılmayan Palandöken’de kar kalınlığı 58 santimetreye ulaşırken, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.

Erzurum'un karlı zirvesi Palandöken hafta sonu doldu taştı - 4

55 kilometre uzunluğa sahip kayak pistini deneyimlemek isteyen profesyonel kayakçıların yanı sıra, beyaz örtüyle ilk defa tanışan vatandaşlar da hafta sonu Palandöken'e akın etti.

Erzurum'un karlı zirvesi Palandöken hafta sonu doldu taştı - 5

Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kaymanın keyfini çıkardı.

Erzurum'un karlı zirvesi Palandöken hafta sonu doldu taştı - 6
Erzurum'un karlı zirvesi Palandöken hafta sonu doldu taştı - 7
Erzurum'un karlı zirvesi Palandöken hafta sonu doldu taştı - 8
Erzurum'un karlı zirvesi Palandöken hafta sonu doldu taştı - 9
Erzurum'un karlı zirvesi Palandöken hafta sonu doldu taştı - 10
Erzurum'un karlı zirvesi Palandöken hafta sonu doldu taştı - 11
Erzurum'un karlı zirvesi Palandöken hafta sonu doldu taştı - 12

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