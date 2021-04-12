Erzurum'un tarihe meydan okuyan eseri 'Bana Katedrali' ilgi bekliyor

Erzurum'daki Bana Katedrali (Penek Kalesi), Anadolu'da ayakta kalan nadir tarihi eserlerden biri olarak ilgi bekliyor.

Anadolu Ajansı 12.04.2021 - 11:00

Erzurum'un tarihe meydan okuyan eseri 'Bana Katedrali' ilgi bekliyor - 1

Erzurum Şenkaya ilçesi Penek Köyü'nde bulunan Bana Katedrali ilgi bekliyor.

Penek Kalesi olarak da adlandırılan Bana Katedrali bölgenin en önemli tarihi eserlerinden olmasına rağmen ilgisizlikten yok olmak üzere.

Erzurum'un tarihe meydan okuyan eseri 'Bana Katedrali' ilgi bekliyor - 2

Bana Katedrali, Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Penek Köyü'nde yer alıyor. İki manastır olarak yer alan yapılardan ilki Penek’in 500 metre kuzeydoğusunda ikinci manastır ise 1 kilometre uzaklıktaki Hoş köyünün sol uçurumunda oyuk mağara üzerine kurulmuş. Eserin yeniden restorasyon çalışması yapılarak turizme kazandırılması isteniyor.

Erzurum'un tarihe meydan okuyan eseri 'Bana Katedrali' ilgi bekliyor - 3

Fen Bilgisi Öğretmeni Emre Kızıltan, “Bu bölgede yürüyüşler yapan doğa severlerden birisiyim. Şu an Bana Katedrali'nde bulunuyoruz. Burası Anadolu’da ayakta kalan yapılardan bir tanesi. Erzurum’un Şenkaya ilçesinin Penek köyü sınırlarında bulunan bu yapı Penek Kalesi olarak ta bilinmekte. Burası bölgeye uzun süre hüküm sürmüş Gürcü Krallığı tarafından yapılmıştır. 

Erzurum'un tarihe meydan okuyan eseri 'Bana Katedrali' ilgi bekliyor - 4

Rus Savaşı nedeniyle bir dönem Osmanlıların kalesi (Penek Kalesi) olarak görev almıştır. Bu savaş ve sonraki etkileriyle büyük ölçüde yıkılmıştır. Son dönemde popülerliğini artırmış bu yapı gelen Gürcü Turistlerin dini nikah törenlerine şahitlik ediyor, restore edilerek ülke turizmine kazandırılmayı bekliyor” dedi.

Erzurum'un tarihe meydan okuyan eseri 'Bana Katedrali' ilgi bekliyor - 5
Oltulu Esnaf Fırat Aydın ise “Bu bölgede yaşıyorum ama ilk defa Penek kalesine geldim. Bu güzel tarihi eseri yerinde görme imkanı buldum, çok tahrip olmuş onarım yapılarak turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi.
Erzurum'un tarihe meydan okuyan eseri 'Bana Katedrali' ilgi bekliyor - 6
Erzurum'un tarihe meydan okuyan eseri 'Bana Katedrali' ilgi bekliyor - 7
Erzurum'un tarihe meydan okuyan eseri 'Bana Katedrali' ilgi bekliyor - 8
Erzurum'un tarihe meydan okuyan eseri 'Bana Katedrali' ilgi bekliyor - 9

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