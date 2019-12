Eski Rum köyü Sazak, 'İzmir'in Kayaköy'ü olacak

"MÜBADELE DERİN İZLER BIRAKTI"

Sazak'tan Sakız Adası'na ve Yunanistan'ın farklı kentlerine göç edenlerin torunlarının yaz aylarında köyü ziyaret ettiklerini belirten CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Sazak'ın Muğla'nın Fethiye ilçesindeki, her yıl on binlerce turiste ev sahipliği yapan Rum Kayaköy gibi bir Rum mübadale köyü olduğunu söyledi. Mübadelenin her iki halkın geçmişinde derin izler bıraktığını kaydeden Başkan Erdoğan, "Kayaköy ve Sazak bu tarihi olayın izlerini taşıyan iki şirin köyümüz. İkisinin tarihi mirası ve hüznü arasında hiçbir fark yok. Ulaşımı çok zor olan Kayaköy'ü her yıl on binlerce turist ziyaret ediyorsa, Sazak'ımız neden yerli ve yabancı turistleri ağırlamasın?" dedi.

Yöresel taş malzemeli olarak inşa edilen yapıların kalıntıları bulunan Sazak köyünün, kültürel miras olarak korunması kararını mutlulukla karşıladıklarını belirten Erdoğan, "Yıllarca Rumlar ve Türkler ortak kültürde, aynı topraklarda yaşamışlar. Köyde cami ve kilise kalıntılarının olması barış ve hoşgörü içinde yaşadıklarını gösteriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından yapılacak koruma planı ve restorasyon çalışmaları sonrasında, yoğun bir tanıtım faaliyetine başlamamız gerekiyor. Karaburun Belediyesi olarak Sazak'ın kültürel mirasının ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması için tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız" diye konuştu.