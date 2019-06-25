Eskinin büyüsü Tiflis'te (Tiflis gezi rehberi)

Ertesi gün kendime gelip etrafıma baktığımıda ise nasıl bir yerde bulunduğumu daha iyi anlayabildim. Tiflis her yönüyle çok eski bir şehir. Elbette daha önce geçmişi yüzyıllar öncesine uzanan birçok yer gezdim ve Tiflis’in şehir olarak tarihi aslında o kadar eskiye dayanmıyor. Ancak şehirde göreceğiniz bazı modern mimariler hariç tüm binalar eski. Eski, bakımsız, ancak çok ama çok estetik. Bu birleşimin nasıl gerçek olabileceğini ise oraya adım atmadan anlamak çok zor. Evlerin geneli bir avlu etrafındaki binalar şeklinde inşa edilmiş. Bu avluyu çepeçevre saran geniş balkon ise tüm dairelerin ortak alanı. Dolayısıyla Gürcüler komşularıyla bir aile gibi iç içe yaşamaya alışık. Bizim kaldığımız yer de dışarıdan korkutucu derecede eski görünmesine rağmen içi şık antikalarla dolu bir evdi ve şehrin genel ruhuna kusursuzca uyuyordu. Dolayısıyla yolunuzu buraya düşürürseniz bir otel yerine bizimki gibi yerel bir mekanda konaklamanızı öneririm.