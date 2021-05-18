Eskişehir'de film yıldızı uçakların sergilendiği M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi göz kamaştırıyor

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezinin, Eskişehir'e 94 kilometre uzaklıktaki ilçenin Yeşilköy Mahallesi'nde 2014'te faaliyete geçirdiği Necati Artan Tesisleri'ndeki M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi, 2018'de 800 metrekare alanda ve tek hangar olarak açıldı.

Çeşitli uçak motorları ve hava araçlarının sergilendiği müzenin alanı, 3 yılda yaklaşık 3 kat genişletilerek 2 bin 340 metrekare üzerinde üç hangara yayıldı. Müzenin envanterine de 3 uçak ve bir helikopter eklendi.