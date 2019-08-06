Eskişehir seyahatinizde yemeden dönmemeniz gereken lezzet: Çibörek

Normalde ağır olur diye korkan ve ilk defa yiyen bir sürü insanlar var. Normalde çok hafiftir. Niye hafiftir çünkü bizim hamurumuz gayet incedir. Çok ince bir hamurun içine bir kaşık kıyma atılır, kızgın yağda 15 ila 20 saniye arasında pişer ve çıkar. Yani bu kadar kısa süre içerisinde pişer ve o su sayesinde buhar içinde hapsolur. Buharla pişme masaya servis edilip müşteri eliyle açıncaya kadar da devam eder. Şeklini önceden tencere kapaklarıyla keserlerdi. Şimdi ise özel aletlerimizle kesiyoruz" diye konuştu.