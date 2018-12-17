NTV

Eşsiz manzarasıyla sisler içinde İshak Paşa Sarayı

Anadolu Ajansı

Türkiye'nin en doğusunda bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı, oluşan sis bulutu içinde muhteşem manzara sergiledi.

  • 1

    ishakpaşa sarayı, ağrı gezilecek yerler, doğu beyazıt rehberi, unesco

    Bölgede etkili olan yağışlardan sonra oluşan sis bulutu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yerleşim yerinin güneyinde yer alan tarihi sarayı da içine aldı. 

  • 2

    ishakpaşa sarayı, ağrı gezilecek yerler, doğu beyazıt rehberi, unesco

    Osmanlı mimarisinin Anadolu'daki seçkin örneklerinden olan ve 2000 yılında UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen İshak Paşa Sarayı'nın dört tarafını saran sisle ortaya çıkan görüntü ziyaretçileri etkiledi.

  • 3

    ishakpaşa sarayı, ağrı gezilecek yerler, doğu beyazıt rehberi, unesco

    "Medeniyetler beşiği" olarak anılan bölgedeki birçok tarihi eser arasında ilk sıralarda yer alan İshak Paşa Sarayı, sunduğu görsel güzelliklerle ilgi odağı oluyor. 

  • 4

    ishakpaşa sarayı, ağrı gezilecek yerler, doğu beyazıt rehberi, unesco
  • 5

    ishakpaşa sarayı, ağrı gezilecek yerler, doğu beyazıt rehberi, unesco
  • 6

    ishakpaşa sarayı, ağrı gezilecek yerler, doğu beyazıt rehberi, unesco
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin