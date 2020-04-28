Evden çıkmadan sanal yolculukla gezebileceğiniz 10 yurtiçi gezi rotası

1- GÖBEKLİTEPE / ŞANLIURFA

İnsanlık tarihinin yeniden yazılması gerektiğini gözler önüne seren Göbeklitepe, Mısır Piramitleri'nden bile eski tarihi bir tapınak. Şanlıurfa'daki bu mistik kazı alanı hala çözemediğimiz sırlar barındırıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tapınaktaki sütunların üzerlerine işlenmiş havyan figürleri, 12 ayı temsil eden işlemeler ve daha birçok şey sizi harika bir deneyimle buluşturuyor.

https://sanalmuze.gov.tr/TR-259963/gobeklitepe-orenyeri---sanliurfa.html