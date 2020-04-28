Evden çıkmadan sanal yolculukla gezebileceğiniz 10 yurtiçi gezi rotası

Sosyal mesafe anlayışıyla dışarıya daha az çıkmaya özen gösterdiğimiz bu günlerde alışkanlıklarımıza ara vermek ve gerekmediği takdirde evden çıkmamak çoğumuz için kolay değil. Ancak bu durum kültür gezisi yapılmasına engel değil. İşte uygarlık tarihinin en eski tapınağı olarak bilinen Göbeklitepe'den dünyanın nadide güzelliklerinden biri olan Pamukkale travertenlerine kadar evden çıkmadan sanal bir yolculuk yaparak gezebileceğiniz birbirinden güzel 10 yurtiçi gezi rotası...

ntv.com.tr 28.04.2020 - 09:44

1- GÖBEKLİTEPE / ŞANLIURFA

İnsanlık tarihinin yeniden yazılması gerektiğini gözler önüne seren Göbeklitepe, Mısır Piramitleri'nden bile eski tarihi bir tapınak. Şanlıurfa'daki bu mistik kazı alanı hala çözemediğimiz sırlar barındırıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tapınaktaki sütunların üzerlerine işlenmiş havyan figürleri, 12 ayı temsil eden işlemeler ve daha birçok şey sizi harika bir deneyimle buluşturuyor.

https://sanalmuze.gov.tr/TR-259963/gobeklitepe-orenyeri---sanliurfa.html

2- PAMUKKALE / DENİZLİ

Dünyadaki eşsiz nadide güzelliklerden Pamukkale'yi görmeyenler hemen ekran başına. 35 derece sıcaklıktaki su zamanla toprağa bembeyaz görüntüyü vermiş. Bembeyaz örtüyle kaplı bu muhteşem doğa harikasının büyülü dünyası sizi bekliyor.

http://www.3dmekanlar.com/tr/pamukkale.html

3- EFES / İZMİR

Dünyanın Yedi Harikası'dan biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı'nın anavatanı, dünyanın en önemli antik kentlerinden Efes'i sanal alemde büyük bir keyifle gezebilirsiniz.

http://www.3dmekanlar.com/tr/efes-antik-kenti.html

4- KAPADOKYA / NEVŞEHİR

Türkiye’nin dünyada eşi benzeri olmayan bir başka turistik noktası da Kapadokya… Peribacaları, Uçhisar, Karanlık Kilise, Yeraltı şehirleri ve daha birçok yere büyülü bir yolculuk yapmak sizin elinizde…

http://www.3dmekanlar.com/tr/peri-bacalari-2.html

5- ALANYA KALESİ / ANTALYA

Akdeniz'in en görkemli kalelerinden biri olan Alanya Kalesi'ni, eski kalıntılarının üzerine 13. yüzyılda Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat yeniden yaptırmış. Surlarının uzunluğu 6,5 kilometreyi buluyor ve müthiş bir Akdeniz manzarasına sahip. Kale günümüzde de sağlam yapısını koruyor. Eşsiz Akdeniz manzarasını sandalyenizden kalkmadan gezebilirsiniz.

http://www.3dmekanlar.com/tr/alanya-kalesi-2.html

6- SELİMİYE CAMİSİ / EDİRNE

Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi'ni merak edenlerdenseniz bu eşsiz eseri sanal olarak gezebilirsiniz. Avlusu, çinileri, camideki tüm ayrıntıları içindeymiş gibi görebilirsiniz. Hatta Edirne'ye doğru sanal yolculuğa çıkmışken eskilerin deyimiyle şifahane, II. Bayezid Külliyesi'ni de sanal ortamda gezebilirsiniz.

https://www.edirnebilgiislem.gov.tr/sanaltur/

7- GALATA KULESİ / İSTANBUL

528 yılında yapılan İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, şehrin panoramik manzarasını en iyi seyredebileceğiniz yerlerden biri. 360 derece İstanbul manzarasını yorulmadan sanal olarak görebilirsiniz.

http://www.3dmekanlar.com/tr/galata-kulesi.html

8- KIZ KULESİ / İSTANBUL

Birçok efsaneyle birlikte 1830’lu yıllarda bugüne ayakta kalan Kız Kulesi'nin tarihi ve muhteşem manzarasına bilgisayarınızın başından sanal bir yolculuk yapabilirsiniz.

http://www.3dmekanlar.com/tr/kiz-kulesi-2.html

9- AMASYA'NIN EVLERİ

Yeşilırmak kenarına kurulmuş inci gibi evler ve muhteşem Osmanlı konakları Amasya'yı farklı bir yere oturtuyor. Şehzadeler şehrinde yalılar öyle güzel ki bu şahane manzarayı evinizden çıkmadan sanal olarak gezebilirsiniz.

http://www.3dmekanlar.com/tr/yaliboyu-evleri-2.html

http://www.3dmekanlar.com/tr/3d-amasya.html

10- AZMAK ÇAYI / MUĞLA

Yeşil ve mavinin muhteşem uyumuna bakarak gezebileceğiniz doğal bir akvaryum. Evde kalmamız gereken bu dönemde online olarak bu doğa harikası Azmak Çayı'nı dolaşabilirsiniz.

http://www.3dmekanlar.com/tr/azmak-deresi-2.html

Kaynak: Enuygun.com

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