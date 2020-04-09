Evinizden Mars'a sanal seyahat

Mars'a yerleşmenin hayalini kuran SpaceX CEO'su Elon Musk, daha önce kızıl gezegen Mars'a gidiş-dönüş biletinin 500 bin doların altında olabileceğini açıklamış, bu rakamın zamanla 100 bin dolar altına inebileceğini söylemişti.

Fakat NASA'nın Mars'ı görmek isteyenlere daha cazip bir teklifi var. Üstelik ücretsiz...