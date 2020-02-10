Evlenme teklifi yapılabilecek en güzel yerleri bulanlara 10 bin dolar

Firmanın 'Evlenme Teklifi Elçisi' için internet sitesinde yayınlamış olduğu ilan ise şu şekilde:

"Geleceğinizle öğrenmeye hazır olun! Başarınıza büyük önem veriyoruz. Robbins Brothers, çiftlere hayatlarının en mutlu anlarını yaşamalarını yardımcı olmaya kendini adamıştır ve bu konuda uzmanlaşmıştır. Bu olağanüstü tecrübeleri, tutarlı bir şekilde çiftlere sunmak ise yetenek, özveri ve gerçekten özenli profesyoneller gerektirir. Kendini bu derece işine adayan işe aldığımız profesyonellere ise karşılığında sektördeki en güçlü ücret paketini sunuyoruz. Bünyemizde, mali ödüller kadar takdir ve diğer ödüllere de değer veriyoruz. Aynı zamanda kariyerinizde sürekli olarak gelişebilmeniz için uzman yöneticiler eşliğinde mentorluk (rehberlik) şansı da sağlıyoruz"