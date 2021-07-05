Evlerini karavana yükleyen çift Türkiye turu yapıyor

Karavan yaşamının kadınlar için çok rahat olduğunu anlatan Cansu, "Bir evde temizliği gün boyu yapıyorsunuz ama burada yarım saatte bütün işler bitiyor, gün size kalıyor. Geziyorsunuz, yeni insanlar tanıyorsunuz, yeni kültürler öğreniyorsunuz. Bu sayede hobilerimi de yapma imkanı buldum. Kitap okuyorum, geziyorum, nefes alıyorum doğada yaşayarak. En büyük hayalimdi, şu anda da hayalimin peşinden devam ediyorum" diye konuştu.