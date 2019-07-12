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Falezlerin mavi bayraklı cennetleri (Antalya'nın görülmesi gereken plajları)

İHA

Antalya'da falezlerin denizle buluştuğu noktada bulunan mavi bayraklı falez plajları yoğun ilgi görüyor. Erenkuş Falez Plajı'yla başlayıp eski Lara Yolu üzerinde Konserve Koyu'na kadar sıralanan 5 plaj, günün ilk saatlerinden itibaren dolmaya başlıyor.

  • 1

    antalya falez plajları, erenkuş falez plajı, konserve koyu, mavi bayraklı falez plajları

    Seyahat dergilerinin, gezgin bloglarının, kent-yaşam sitelerinin “Antalya’nın görülmesi gereken plajları” listesine giren Muratpaşa Belediyesi'nin mavi bayraklı falez plajları, uygun fiyatlı hizmeti ve misafirlerine sunduğu konforla yaza damgasını vurdu. 

  • 2

    antalya falez plajları, erenkuş falez plajı, konserve koyu, mavi bayraklı falez plajları

    Günün ilk saatleriyle birlikte dolmayan başlayan plajlara, sadece Muratpaşa sakinleri değil kent merkezinde konaklayan turistler de gelirken plajlarda cuma günü hariç hafta içi her gün su jimnastiği gibi farklı etkinlikler de düzenliyor. Su jimnastiği, şimdilik 2 plajda gerçekleştirilirken Antalyalılar, uygun fiyatlara oldukça eğlenceli bir yaz yaşıyor. 

  • 3

    antalya falez plajları, erenkuş falez plajı, konserve koyu, mavi bayraklı falez plajları

    Her biri mavi bayraklı falez plajlarının eski Lara Caddesi boyunca sıralanıyor. Plajların ilki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’yı ziyaretinde “Hiç şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel şehridir” dediği nokta Erenkuş’ta yer alıyor. Erenkuş’ta, çay, kahve, su gibi içeceklerin; hamburger, tost gibi yiyeceklerin bulunabileceği bir büfe hizmeti de mevcut. 

  • 4

    antalya falez plajları, erenkuş falez plajı, konserve koyu, mavi bayraklı falez plajları

    Eski Lara Caddesi’nin devamında Erdal İnönü Kent Parkı içinde de mavi bayraklı falez plajı bulunurken giriş ücreti olmayan plajların üçüncüsü Manavoğlu Parkı’nda bulunuyor. 625 metrekarelik ahşap bir platform üzerine kurulu İnciraltı Falez Plajı’nda da büfe hizmeti mevcut.

  • 5

    antalya falez plajları, erenkuş falez plajı, konserve koyu, mavi bayraklı falez plajları
    İnciraltı’nın devamında ise Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe’nin hemen alt tarafında Mobil Falez Plajı yer alıyor. Belediye falez plajlarının sonuncusu ise Konserve Koyu’nda bulunuyor. Mavi bayraklı plaj, bin 800 metrekarelik bir ahşap platformda yer alıyor.
  • 6

    antalya falez plajları, erenkuş falez plajı, konserve koyu, mavi bayraklı falez plajları
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