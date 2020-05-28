Faraşin Yaylası, karlı dağları ve yeşil örtüsüyle büyülüyor

Anadolu Ajansı 28.05.2020 - 11:43
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'na, uzun geçen kışın ardından baharın gelmesiyle bir yandan birbirinden güzel çiçeklerin açması bir yandan da karla örtülü dağları ayrı bir güzellik katıyor.
Hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla yaylada ilkbahar ve kış mevsiminin güzelliklerini bir arada görmek mümkün oluyor.
Yoğun yağışın ardından ilkbaharın yeşilin her tonunun hakim olduğu yaylada, bahar çiçeklerinin oluşturduğu renk cümbüşü ile karlı dağlar görsel bir şölen sunuyor.
Her mevsim farklı güzelliğe bürünen yaylada, coşkuyla akan dereler, tarlalarda açan rengarenk çiçekler ve beyaz örtüyle kaplı dağları seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.
Yaylaya gezmeye gelen Suat Uce, yaptığı açıklamada, İstanbul'da çalıştığını, corona virüs salgını dolayısıyla ilçeye geldiğini söyledi.