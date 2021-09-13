Faslı gezgin kaykayıyla Türkiye'yi gezecek

Bir arkadaşının tavsiyesiyle geldiği İstanbul’daki ilk izlenimlerini “Şimdi İstanbul’da hayat dolu bir şehirdeyim. Çok yoğun, herkes dışarda, her yerde turist var. Kültürel çeşitlilik harika” sözleriyle anlatan Zolati, yaklaşık bir yıl sürecek uzun bir Türkiye turunun startını verdi.

Zolati, kaykayıyla Karadeniz sahilleri boyunca gittikten sonra, Doğu ve Güneydoğu bölgelerine inerek, İç Anadolu ve Ege, Akdeniz’i de gezerek turunu tamamlayacak.

Zolati, 4 yılda 24 ülke ve 30 bin kilometrelik Afrika yolculuğunu, amaçlarını ve ilk İstanbul izlenimlerini anlattı.