Feke'deki lavanta tarlalarına yoğun ilgi! 1 ayda nüfusunun 3.6 katı ziyaretçi ağırladı

Lavantanın ilçedeki önemi ve bölgenin turistik diğer unsurlarından bahseden Başkan Sel, şöyle konuştu:

“İlçemiz tarihi bir yer olmasının yanı sıra artık aynı zamanda oldukça turistik bir ilçe. Bölgemizde yamaç paraşütü ve rafting sporları yapılıyor. Lavanta tarlalarımızın da turizme katkısı çok büyük. Pandemi öneminde sosyal mesafeli ziyaretçiler geliyordu ama kısıtlamalar rahatlatılınca patlama oldu, 1 ayda 60 bin ziyaretçi geldi. Bu sezonu ortalama 100 bin ziyaretçiyle kapatacağımızı düşünüyorum"