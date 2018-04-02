Fethiye Ölüdeniz'de yamaç paraşütü keyfi
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan uçuş yapan turistler, Ölüdeniz'in büyüleyici manzarasını yamaç paraşütü yaparak seyretmenin keyfini yaşıyor.
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Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan uçuş yapan turistler, Ölüdeniz’in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buluyor.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uçuş yaptığı merkezde maceraseverler gökyüzünde bir yandan adrenalin dolu dakikalar yaşarken bir yandan da Ölüdeniz'in farklı tonlardaki mavisini seyre dalıyor.
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Yaklaşık 10 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapan Muhammet Selçukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Adana, Mersin, Hatay, Antalya ve Nepal'de yamaç paraşütü uçuşları gerçekleştirdiğini söyledi.
Ölüdeniz'in ayrı bir havası ve güzelliği olduğuna işaret eden Selçukoğlu, "Babadağ'dan kalktıktan sonra lagünün, denizin güzelliğiyle doğa birleşiyor. Yüksek irtifada yapılan uçuşlar daha çok keyif veriyor. Bunlardan ötürü insanlar yamaç paraşütü için daha çok burayı tercih ediyor. Yaklaşık 2 bin metreden havalanarak yarım saat gökyüzünde kalıyoruz. İnsanlar hem uçuşun tadını alıyor hem de manzaranın keyfini yaşıyor" diye konuştu.
Selçukoğlu, adrenalin tutkunlarının da gökyüzünde yaptıkları akrobasi hareketleriyle mutlu olduğunu ifade etti.
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Ziyaretçilerin karadan Ölüdeniz'in güzelliğini gördüklerini fakat bu güzelliği tam anlamıyla yaşayamadıklarını belirten Selçukoğlu şöyle konuştu:
"Gökyüzünden lagünü gördüklerinde 'Orası mı?' diye tepki veriyorlar. Gittikleri halde güzelliğini anlayamıyorlar. Kuş bakışı gördükleri zaman hem güzelliğini anlıyor hem de tadını çıkarıyorlar. Burada bir kez uçanlar daha sonra yeniden uçmak istiyor. Neden ikinci kez uçmak istediklerini sorduğumuzda hem uçmayı sevdiklerini hem de manzaranın gökyüzünden daha keyifli ve büyüleyici olduğunu söylüyorlar. Bir kez uçan ikinci, üçüncü uçuşunu yaparak Ölüdeniz'den ayrılıyor"
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İlk kez yamaç paraşütü yapan Abdullah Çetin ise uçuşun keyifli, manzaranın ise çok güzel olduğunu dile getirdi. Herkesin hayatında bir kez olsun yamaç paraşütü yapması gerektiğine işaret eden Çetin, "Yaklaşık yarım saat gökyüzünde kaldım. Yeşil mavi ve turkuaz renkler büyüleyiciydi. Havada kaldığım yarım saat 5 dakika gibi geldi, çok keyif aldım" dedi.
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Çinli Heıdı Du (23) da ilk kez yamaç paraşütü yaptığını, uçuşun çok güzel olduğunu ve mavinin her tonunu gördüğünü anlattı.
Ölüdeniz'in göz alıcı bir manzaraya sahip olduğunu vurgulayan Heıdı, ülkesinde herkese bu güzelliği anlatacağını söyledi.
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