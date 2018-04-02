Fethiye Ölüdeniz'de yamaç paraşütü keyfi

Yaklaşık 10 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapan Muhammet Selçukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Adana, Mersin, Hatay, Antalya ve Nepal'de yamaç paraşütü uçuşları gerçekleştirdiğini söyledi.

Ölüdeniz'in ayrı bir havası ve güzelliği olduğuna işaret eden Selçukoğlu, "Babadağ'dan kalktıktan sonra lagünün, denizin güzelliğiyle doğa birleşiyor. Yüksek irtifada yapılan uçuşlar daha çok keyif veriyor. Bunlardan ötürü insanlar yamaç paraşütü için daha çok burayı tercih ediyor. Yaklaşık 2 bin metreden havalanarak yarım saat gökyüzünde kalıyoruz. İnsanlar hem uçuşun tadını alıyor hem de manzaranın keyfini yaşıyor" diye konuştu.

Selçukoğlu, adrenalin tutkunlarının da gökyüzünde yaptıkları akrobasi hareketleriyle mutlu olduğunu ifade etti.