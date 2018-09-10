Fethiye'de günlük hayatlarını mavi suların derinliklerine taşıdılar

"Suyun altına yatak yorgan indirdik. Takım elbise ve çantayla masada çalıştık. Tek amacımız dalış turizmini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak. Fethiye'nin dalışta üst sıralara gelmesini istiyoruz. Dalış dünyada yapılan en güvenli spor dalları arasında yer alıyor. Kimse bunu yapmaktan korkmasın. Herkesin bir kez de olsun dalış yapmasını istiyoruz. Hiç deniz görmemiş, ayağını havuza bile sokmamış insanlar bile dalış yapabilir. Ekipmanlarla verilen kısa eğitiminden sonra eğitmenin gözetiminde 5 metre suyun altına iniliyor"