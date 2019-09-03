Fethiye'de tarihin izinde bir gün
ntv.com.tr
Ülkemizin en önemli tatil beldelerinden olan Fethiye, doğal güzellikleriyle de görenleri kendine hayran bırakıyor. Kadim kültürlerin izlerini taşıyan Fethiye, birden çok tarihi alanı da bünyesinde barındırıyor. Rumlar döneminden kalma Kayaköy, Ölüdeniz'in hatta Akdeniz'in önemli adalarından biri olan St. Nicholas Adası diğer adıyla Gemile Adası ve Afkule Manastırı'na ev sahipliği yapan Fethiye, geçmişin izlerine tanık olmak isteyenleri kendine çağırıyor.
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Tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçi akınına uğrayan Fethiye, kadim kültürüyle de herkesi kendine hayran bırakıyor. Fethiye, bölgede birden çok tarihi alanı bünyesinde barındırıyor. Rumlar döneminden kalma Kayaköy, Ölüdeniz’in hatta Akdeniz’in önemli adalarından biri olan St.Nicholas Adası ve Afkule Manastırı gezilmesi gereken yerlerden...
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KAYAKÖY'DE TARİHİN İZİNDE
Bir tepenin yamacına kurulmuş Rumlar döneminden kalma Kayaköy, 1923 yılındaki mübadele ile birlikte terkedilmiş ve burada Türkler yaşamaya başlamış. Türklerin de bir dönem sonra köyü terk etmesinden ve 1957 Fethiye Depremi ile köyün hasar görmesinden sonra köyde bir daha yaşam kurulmamış. Kayaköy’de yaklaşık 500 hane bulunuyor. Her biri 50 m2 büyüklüğünde, iki katlı, birbirlerinin manzarasını kapatmayacak şekilde inşa edilen köy, 2 Yunan Ortodoks Kilisesi ile birlikte koruma altına alınmış durumda.
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Peki, bu tarihe köye nasıl gidilir derseniz; Kayaköy, Ölüdeniz Tabiat Parkı’nın kuzeyinde kalan Kayaköy isimli mahalle. Kayaköy’e Ölüdeniz Hisarönü’nden kalkan minibüslerle gidilebilir. Hisarönü’nden 4,5km uzaklıkta, yaklaşık 7dk sürüyor.
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GEMİLE ADASI (ST NİCHOLAS ADASI)
Gemiler Adası diğer adıyla St Nicholas Adası ise Fethiye deyince akla ilk gelen önemli adalardan biri. Ada, Ölüdeniz’ yaklaşık 7km, Gemiler Plajına ise yaklaşık 1 km uzaklıkta.
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5Ölüdeniz’in batısındaki Gemiler koyunun içinde yer alan, M.S 5 ile 13 yüzyıllar arasında Bizans ve Roma dönemlerinde yapılan St Nicholas Kilisesi’nde su sarnıçları, evler ve günlük hayatı idame ettirmek için gerekli ev, depo, tünel gibi yaşam alanları yer alıyor.
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Tünel büyük kilise olan St Nicholas kilisesi ile diğer küçük kiliseyi 500 metrenin sonunda birbirine bağlıyor. Deprem sonucu bazı yerleşim yerleri sular altında kalan Ada da hala ayakta duran yerler var. Turistik geziye açık olan adaya Ölüdeniz’den ve Gemiler plajından kalkan teknelerle gitmek mümkün.
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AFKULE MANASTIRI'NDA KEŞİŞLERİN HAYATINA TANIK OLUN
Afkule Manastırı da denizden yaklaşık 400 metre yükseklikte dik bir yamacın üzerine konuşlanmış durumda. Hagios Elefterios denilen bir keşiş tarafından kayaların oyulmasıyla yapılan Afkule Manastırı, keşişi kimsenin rahatsız etmemesi ve tehlikelerden korunmak için bu kadar yüksek noktaya inşa edilmiş durumda.
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8Manzarasıyla da herkesi kendine hayran bırakan Afkule Manastırı, gezginleri kendine çağırıyor.
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Geçmişin izlerine tanık olmak isteyenlerin tüm bu destinasyonları gezebileceği gibi Fethiye’de, farklı birçok konaklama imkanı bulunuyor.
Fethiye Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Doğan, “Tatilciler, deniz, doğa ve kültür tatili açısından cezbedici ve seçenekleriyle sınır tanımayan yerlerden biri olan Fethiye’yi son dönemde oldukça fazla tercih etmeye başladı. Maceraperestler Fethiye’de keşfe çıkacakları güzellikler doğrultusunda farklı bölgelerde konumlanan konaklama olanaklarını seçerek rotalarını belirleyebilirler” dedi.