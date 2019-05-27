Fillerden penguenlere Güney Afrika'da fotoğraf safarisi (Güney Afrika gezi rehberi)

1 'kesiftutkunu' isimli instagram hesabından seyahat paylaşımları yapan turizm iletişim uzmanı Sarp Özkar, Güney Afrika'yı baştan başa dolaşarak NTV okurları için fotoğrafladı.

2 Muhteşem bir gün batımı peşindeyseniz Cape Town'a 20 dakika mesafedeki Camps Bay'e mutlaka uğramalısınız.

3 Cape Town'a 20 dakika mesafede Camps Bay, özellikle de sörf yapanların rüzgarı nedeniyle tercih ettikleri bir plaj. Plajda sörfçüler, zaman zaman köpek balıklarıyla birlikte sörf yapıyor. KÖPEK BALIKLARININ SÖRFÇÜLERLE YARIŞI

4 Camps Bay'de gün batımı esnasında plajın görünümü...

5 Camps Bay'de gün batımında keyifli bir yürüyüşe ne dersiniz?

6 Camps Bay'e geldiyseniz bisiklete binebilir veya Tiger's Milk'te leziz yemekler tadabilirsiniz.

7 Cape Town'a gelen turistler için en güzel restoranların olduğu, alışveriş yapılacak bir AVM ve yat limanı da olan Waterfront'a siz de mutlaka uğramalısınız.

8 Cape Town'da ağırlıklı olarak müslümanlaın yaşadığı Bo Kaap, instagram için fotoğraf çekmeye çalışan turistlerle dolup taşıyor.

9 Deve kuşu yumurtaları hediyelik arayanlar için orijinal ve kaliteli bir seçenek olabilir.

10 En çok rağbet gösterilen başarılı el işçiliği ile yapılmış hediyelikler.

11 Eski bir altın madenine asansörler yardımı ile iniyor, altının nasıl bir zahmetle yeryüzüne çıkarıldığını görebiliyorsunuz.

12 Gencer Yalçın gibi bir rehberle Güney Afrika'yı daha iyi anlayabilirsiniz. 970 Euro'ya aldığım bu promosyon tura Qatar Airways konforu ve Ejder Turizm fırsatı ile katıldım.

13 Güney Afrika penguenlerini Cape Town'a 1 saat kadar uzaklıktaki Boulders Beach'te görebilirsiniz.

14 İşte Güney Afrika Penguenleri karşınızda.

15 Güney Afrika penguenleri...

16 Şansınız var ise çukur içinde kuluçkaya yatmış penguenlerin yavrularının yumurtalarından çıkışını yakalayabilirsiniz.

17 Güney Afrika penguenleri...

18 Güney Afrika penguenleri...

19 Güney Afrika penguenlerini görmek için katılacağınız çevre gezisinde fotoğraf molası vereceğiniz bir ara durak.

20 Güney Afrika'da Cape Town şehrine geldiyseniz otelinizin manzarası Masa Dağı'nı göremli, böylelikle dağın üzerinden bulutların süzülüşünü gözlemleyebilirsiniz.

21 Güney Afrika'da Cape Town'a mı geldiniz yoksa Avrupa'nın modern şehirlerinde misiniz ayırt etmek gerçekten çok zor...

22 Güney Afrika'da hangi tura giderseniz gidin yol üzerinde eşsiz manzaraları fotoğraflayabilirsiniz.

23 Güney Afrika'nın Cape Town şehrindeki Waterfront semtinden bir görünüm.

24 Güney Afrika'nın en çok ziyaret edile yerlerinden biri de Afrika penguenlerini görebileceğiniz Boulders Plajı.

25 Güney Afrika'nın kürklü foklarını yakından görmek isterseniz, işte tam da bu noktadan gemiye binerek yarım saat içinde foklara ulaşabilirsiniz.

26 Güney Afrika'nın kürklü foklarına ulaşmak için bu tarz bir gemi ile seyahat ediyorsunuz.

27 Güney Afrika'da bulutların dağlar üzerindeki raksı son derece büyüleyici...

28 Güney Afrika'da safari yaparken çitalara da rastlayabilirsiniz.

29 Güney Afrika'nın değişik yerlerinden 4 ayrı kabilenin danslarını izleyebileceğiniz Lesedi Kültür Parkı'na mutlaka gitmelisiniz.

30 Güney Afrika'ya gelenler muhakkak Lesedi Köyü'ne gelirler, böylelikle buralarda yaşayan 4 ayrı kabileye ait yaşam kültürlerini yakından tanıma şansınız olur.

31 Hediyelik almak isterseniz rengarenk el yapımı taçlar, kolye küpe ve bilezikler orijinal seçenekler arasında.

32 İnsan eliyle yapılmış Sun City şehri sizi çok etkileyecektir.

33 İşte efsanevi Güney Afrika kürklü fokları...

34 Yakından görebiliyorsunuz, son derece sempatik hayvanlar.

35 Bir Güney Afrika kürklü foku kameramıza yüzerken yakalandı.

36 Habitatlarında, geniş familyalar şeklinde ve dayanışma içinde yaşamlarını sürdürüyorlar.

37 İşte Lesedi girişindeki kültürel müzik ekibi.

38 Johannesburg'da Nelson Mandela'nın evine de tur kapsamında gidebilmeniz mümkün.

39 Johannesburg'ta Nelson Madela meydanında grup olarak fotoğraf çektirmek adettenmiş.

40 Kabilelerin el yapımı yerel hediyelikleri nasıl yaptığını Lesedi Köyü'nde yakından görebiliyorsunuz.

41 Kürklü foklar için gemiye binmeden önce yarım saat alışveriş yapmanız için size zaman tanıyorlar, bu fırsatı değerlendirin.

42 Lesedi Kültürel Köyü'ne geldiğinizde kabileler sizi dans ve müziklerle karşılıyor.

43 Nelseon Mandela, Güney Afrika için son derece önemli, bu nedenle birçok yerde tablolarını posterlerini görebilmeniz mümkün.

44 Pilanesberg Milli Parkı'nda yapacağınız safaride utangaç antiloplara da rastlayacaksınız.

45 Akşam üzeri gün batımından önce hayvanlarda bir hareketlilik göze çarpıyor, işte bu an fotoğraf çekmek için en verimli zaman.

46 Zürafa, Pilanesberg safarinizde en çok görebileceğiniz hayvanlar arasında.

47 Safari esnasında uyuyan yaban köpeği ailesi.

48 Aslanları da göreceksiniz.

49 Yavru aslanları sevip, onlarla fotoğraf çektirebileceğiniz özel bir park da bulunuyor.

50 Yavru aslanları sevdiğiniz özel parkta zürafaları da ellerinizle besleyebilir, sevebilirsiniz.

51 Çitalar...

52 Siz de Güney Afrika seyahatine katılarak Pilanesberg Milli Parkı'nda tadına doyulmaz bir safari yapabilirsiniz.

53 Pilanesberg vahşi yaşam alanında fillerin kareye girmesi ile birlikte turist gruplarının deklanşöre bastıkları an.

54 Filler hortumlarını birbirine dolamışsa bilin ki kavga etmiyorlar, sadece birbirlerine sevgi gösteri yapıyor ve sarılıyorlar.

55 Bu hayvanın adı Kaya Hyrax'ı. İnanması çok güç ama onbinlerce yıl önceki ataları filler.

56 Sun City şehrinin girişi.

57 Sun City'de kendinizi bir masal şehrinde bulacaksınız.

58 Şansınız var ise Masa Dağı'na teleferikle çıktığınızda bulutsuz temiz bir hava var ise, muhteşem bir manzara ile karşılaşacaksınız.

59 Tahta oymacılığı ile yapılmış hediyelikler de iyi bir seçim olabilir.