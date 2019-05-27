Fillerden penguenlere Güney Afrika'da fotoğraf safarisi (Güney Afrika gezi rehberi)
ntv.com.tr
100'e yakın ülkeyi dolaşmış 'keşif tutkunu' Sarp Özkar, Güney Afrika'yı fotoğrafladı ve deneyimlerini NTV okurları ile paylaştı...
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'kesiftutkunu' isimli instagram hesabından seyahat paylaşımları yapan turizm iletişim uzmanı Sarp Özkar, Güney Afrika'yı baştan başa dolaşarak NTV okurları için fotoğrafladı.
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2Muhteşem bir gün batımı peşindeyseniz Cape Town'a 20 dakika mesafedeki Camps Bay'e mutlaka uğramalısınız.
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Cape Town'a 20 dakika mesafede Camps Bay, özellikle de sörf yapanların rüzgarı nedeniyle tercih ettikleri bir plaj. Plajda sörfçüler, zaman zaman köpek balıklarıyla birlikte sörf yapıyor.
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4Camps Bay'de gün batımı esnasında plajın görünümü...
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5Camps Bay'de gün batımında keyifli bir yürüyüşe ne dersiniz?
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6Camps Bay'e geldiyseniz bisiklete binebilir veya Tiger's Milk'te leziz yemekler tadabilirsiniz.
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7Cape Town'a gelen turistler için en güzel restoranların olduğu, alışveriş yapılacak bir AVM ve yat limanı da olan Waterfront'a siz de mutlaka uğramalısınız.
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8Cape Town'da ağırlıklı olarak müslümanlaın yaşadığı Bo Kaap, instagram için fotoğraf çekmeye çalışan turistlerle dolup taşıyor.
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9Deve kuşu yumurtaları hediyelik arayanlar için orijinal ve kaliteli bir seçenek olabilir.
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10En çok rağbet gösterilen başarılı el işçiliği ile yapılmış hediyelikler.
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11Eski bir altın madenine asansörler yardımı ile iniyor, altının nasıl bir zahmetle yeryüzüne çıkarıldığını görebiliyorsunuz.
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12Gencer Yalçın gibi bir rehberle Güney Afrika'yı daha iyi anlayabilirsiniz. 970 Euro'ya aldığım bu promosyon tura Qatar Airways konforu ve Ejder Turizm fırsatı ile katıldım.
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13Güney Afrika penguenlerini Cape Town'a 1 saat kadar uzaklıktaki Boulders Beach'te görebilirsiniz.
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14İşte Güney Afrika Penguenleri karşınızda.
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15Güney Afrika penguenleri...
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16Şansınız var ise çukur içinde kuluçkaya yatmış penguenlerin yavrularının yumurtalarından çıkışını yakalayabilirsiniz.
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17Güney Afrika penguenleri...
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18Güney Afrika penguenleri...
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Güney Afrika penguenlerini görmek için katılacağınız çevre gezisinde fotoğraf molası vereceğiniz bir ara durak.
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Güney Afrika'da Cape Town şehrine geldiyseniz otelinizin manzarası Masa Dağı'nı göremli, böylelikle dağın üzerinden bulutların süzülüşünü gözlemleyebilirsiniz.
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21Güney Afrika'da Cape Town'a mı geldiniz yoksa Avrupa'nın modern şehirlerinde misiniz ayırt etmek gerçekten çok zor...
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Güney Afrika'da hangi tura giderseniz gidin yol üzerinde eşsiz manzaraları fotoğraflayabilirsiniz.
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Güney Afrika'nın Cape Town şehrindeki Waterfront semtinden bir görünüm.
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24Güney Afrika'nın en çok ziyaret edile yerlerinden biri de Afrika penguenlerini görebileceğiniz Boulders Plajı.
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25Güney Afrika'nın kürklü foklarını yakından görmek isterseniz, işte tam da bu noktadan gemiye binerek yarım saat içinde foklara ulaşabilirsiniz.
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26Güney Afrika'nın kürklü foklarına ulaşmak için bu tarz bir gemi ile seyahat ediyorsunuz.
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27Güney Afrika'da bulutların dağlar üzerindeki raksı son derece büyüleyici...
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28Güney Afrika'da safari yaparken çitalara da rastlayabilirsiniz.
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29Güney Afrika'nın değişik yerlerinden 4 ayrı kabilenin danslarını izleyebileceğiniz Lesedi Kültür Parkı'na mutlaka gitmelisiniz.
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30Güney Afrika'ya gelenler muhakkak Lesedi Köyü'ne gelirler, böylelikle buralarda yaşayan 4 ayrı kabileye ait yaşam kültürlerini yakından tanıma şansınız olur.
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31Hediyelik almak isterseniz rengarenk el yapımı taçlar, kolye küpe ve bilezikler orijinal seçenekler arasında.
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32İnsan eliyle yapılmış Sun City şehri sizi çok etkileyecektir.
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33İşte efsanevi Güney Afrika kürklü fokları...
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34Yakından görebiliyorsunuz, son derece sempatik hayvanlar.
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35Bir Güney Afrika kürklü foku kameramıza yüzerken yakalandı.
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36Habitatlarında, geniş familyalar şeklinde ve dayanışma içinde yaşamlarını sürdürüyorlar.
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37İşte Lesedi girişindeki kültürel müzik ekibi.
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38Johannesburg'da Nelson Mandela'nın evine de tur kapsamında gidebilmeniz mümkün.
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39Johannesburg'ta Nelson Madela meydanında grup olarak fotoğraf çektirmek adettenmiş.
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40Kabilelerin el yapımı yerel hediyelikleri nasıl yaptığını Lesedi Köyü'nde yakından görebiliyorsunuz.
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41Kürklü foklar için gemiye binmeden önce yarım saat alışveriş yapmanız için size zaman tanıyorlar, bu fırsatı değerlendirin.
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42Lesedi Kültürel Köyü'ne geldiğinizde kabileler sizi dans ve müziklerle karşılıyor.
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43Nelseon Mandela, Güney Afrika için son derece önemli, bu nedenle birçok yerde tablolarını posterlerini görebilmeniz mümkün.
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44Pilanesberg Milli Parkı'nda yapacağınız safaride utangaç antiloplara da rastlayacaksınız.
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45Akşam üzeri gün batımından önce hayvanlarda bir hareketlilik göze çarpıyor, işte bu an fotoğraf çekmek için en verimli zaman.
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46Zürafa, Pilanesberg safarinizde en çok görebileceğiniz hayvanlar arasında.
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47Safari esnasında uyuyan yaban köpeği ailesi.
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48Aslanları da göreceksiniz.
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49Yavru aslanları sevip, onlarla fotoğraf çektirebileceğiniz özel bir park da bulunuyor.
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50Yavru aslanları sevdiğiniz özel parkta zürafaları da ellerinizle besleyebilir, sevebilirsiniz.
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51Çitalar...
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52Siz de Güney Afrika seyahatine katılarak Pilanesberg Milli Parkı'nda tadına doyulmaz bir safari yapabilirsiniz.
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53Pilanesberg vahşi yaşam alanında fillerin kareye girmesi ile birlikte turist gruplarının deklanşöre bastıkları an.
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54Filler hortumlarını birbirine dolamışsa bilin ki kavga etmiyorlar, sadece birbirlerine sevgi gösteri yapıyor ve sarılıyorlar.
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55Bu hayvanın adı Kaya Hyrax'ı. İnanması çok güç ama onbinlerce yıl önceki ataları filler.
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56Sun City şehrinin girişi.
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57Sun City'de kendinizi bir masal şehrinde bulacaksınız.
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58Şansınız var ise Masa Dağı'na teleferikle çıktığınızda bulutsuz temiz bir hava var ise, muhteşem bir manzara ile karşılaşacaksınız.
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59Tahta oymacılığı ile yapılmış hediyelikler de iyi bir seçim olabilir.
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60Ümit Burnu, turistlerin en çok ziyaret ettikleri Güney Afrika'nın en batı ucu konumunda.