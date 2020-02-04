Fillerin ev sahipliğinde eşsiz bir tatil

Tayland'ın kuzeyinde bulunan vahşi ormanın kalbindeki lüks odanızda filleri izleyerek uyanmaya ne dersiniz?

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Son yılların 'deneyim tatili' trendinin başrolünde balon odalar var. Genelde tamamen şeffaf olan bir baloncuğun içinde konakladığınız bu özel otellere artık dünyanın dört bir yanında rastlıyoruz. Kimi Kuzey Işıkları’nı yattığınız yerden izlemenize olanak veriyor, kimisi ise doğanın muhteşem manzaralarını 360 derece önünüze seriyor.

Tayland’ın kuzeyinde bulunan Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort adlı otelin yeni kapılarını açtığı balon odaları ise size etrafınızda dolaşan fillerle birlikte vahşi bir doğanın kalbinde konaklama imkanını veriyor.

Bu eşsiz deneyim otelin misafirlerine özel bir ekstra seçenek. Banyosu hariç tamamen şeffaf olan ‘Jungle Bubble’lar özel bir polyester malzemeden tasarlanmış ve misafirlere 22 metre karelik bir yaşam alanı sunuyor. Otelin 65 hektara yayılan bahçelerinde, bir tepeye konumlanmış olan yüksek bir platforma yerleştirilmiş bu odalar, Mekong ve Ruak nehirlerine bakıyor.
Tayland sokaklarındaki zor koşullardan kurtarılmış ve vahşi doğaya bırakılamayan filleri koruyan bir dernek olan Golden Triangle Asian Elephant Foundation’ın kampında 22’ye yakın fil yaşıyor.

Kamp ile otelin bahçeleri birbirine bağlı olduğundan filler alanda serbestçe dolaşabiliyor. 

Size de lüks bir biçimde döşenmiş odanızdaki konforlu yatağınızdan ya da seyir terasınızdan doğanın bu nazik devlerini izlemek kalıyor.

Özellikle de güneş büyüleyici bir şekilde batarken, klimalı odanızdan ayrılmanıza gerek kalmadan otelin servis elemanlarının size getireceği akşam yemeğinin tadına varacak ve bir yandan da dolaşmaya başlayan filleri ve bu vahşi ormanın sunduğu tüm diğer vahşi güzellikleri, bol yıldızlı bir gökyüzünün altında izleyebileceksiniz.

Kaynak: Brandlifemag.com

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