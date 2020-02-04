Fillerin ev sahipliğinde eşsiz bir tatil

Son yılların ' deneyim tatili ' trendinin başrolünde balon odalar var. Genelde tamamen şeffaf olan bir baloncuğun içinde konakladığınız bu özel otellere artık dünyanın dört bir yanında rastlıyoruz. Kimi Kuzey Işıkları’nı yattığınız yerden izlemenize olanak veriyor, kimisi ise doğanın muhteşem manzaralarını 360 derece önünüze seriyor.

Bu eşsiz deneyim otelin misafirlerine özel bir ekstra seçenek. Banyosu hariç tamamen şeffaf olan ‘Jungle Bubble’lar özel bir polyester malzemeden tasarlanmış ve misafirlere 22 metre karelik bir yaşam alanı sunuyor. Otelin 65 hektara yayılan bahçelerinde, bir tepeye konumlanmış olan yüksek bir platforma yerleştirilmiş bu odalar, Mekong ve Ruak nehirlerine bakıyor.