Fillerin ev sahipliğinde eşsiz bir tatil

Son yılların 'deneyim tatili' trendinin başrolünde balon odalar var. Genelde tamamen şeffaf olan bir baloncuğun içinde konakladığınız bu özel otellere artık dünyanın dört bir yanında rastlıyoruz. Kimi Kuzey Işıkları’nı yattığınız yerden izlemenize olanak veriyor, kimisi ise doğanın muhteşem manzaralarını 360 derece önünüze seriyor.
Tayland’ın kuzeyinde bulunan Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort adlı otelin yeni kapılarını açtığı balon odaları ise size etrafınızda dolaşan fillerle birlikte vahşi bir doğanın kalbinde konaklama imkanını veriyor.
Kamp ile otelin bahçeleri birbirine bağlı olduğundan filler alanda serbestçe dolaşabiliyor.
Özellikle de güneş büyüleyici bir şekilde batarken, klimalı odanızdan ayrılmanıza gerek kalmadan otelin servis elemanlarının size getireceği akşam yemeğinin tadına varacak ve bir yandan da dolaşmaya başlayan filleri ve bu vahşi ormanın sunduğu tüm diğer vahşi güzellikleri, bol yıldızlı bir gökyüzünün altında izleyebileceksiniz.