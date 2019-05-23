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Film karakterleri Antalya'da (Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali)

Anadolu Ajansı

Antalya'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, sezonu "Deniz Efsaneleri" temasıyla açtı.

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    Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, Lara Birlik Halk Plajı, deniz kızı, Deniz Efsaneleri, Aquaman, antalya

    Lara Birlik Halk Plajı'ndaki festival alanında farklı ülkelerden 15 kum heykeltıraşın, yaklaşık 10 bin ton kum kullanarak yaptığı 45 alt temada 200'e yakın eserin sergilendiği festivalin bu yılki teması, "Deniz Efsaneleri" olarak belirlendi.

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    Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, Lara Birlik Halk Plajı, deniz kızı, Deniz Efsaneleri, Aquaman, antalya

    Festivalin geceleri de görülebilmesi için özel ışıklandırma ve müzik sistemi kullanıldı.

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    Festival alanında, aralarında İskoç efsanesi Finfolk, Kore'den Geobukseon, Kuzey Avrupa'dan Kraken'in yanı sıra Leviathan, Aquaman, deniz kızı, sirenler Kaplumbağa Adası, Poseidon, Europa, Atlantis gibi efsanevi yer, kişi ve karakterler yer alıyor.
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    Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, Lara Birlik Halk Plajı, deniz kızı, Deniz Efsaneleri, Aquaman, antalya

    Kum heykeller arasında önceki yıllarda büyük ilgi gören dünyanın yedi harikasının işlendiği, Keops Piramiti, Taç Mahal, Halikarnas Mozalesi gibi heykeller de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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    200'E YAKIN ESER ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK

    Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, Lara Birlik Halk Plajı, deniz kızı, Deniz Efsaneleri, Aquaman, antalya

    Festival Direktörü Cem Karaca, bu yıl 14'üncüsünü düzenledikleri festivalin temasını, "Deniz Efsaneleri" olarak belirlediklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

    "15 kum heykeltıraşın, 10 bin ton kumla 3 hafta süren performansları sonucu ortaya koydukları 200'e yakın eseri ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Özellikle gün batımının ardından aydınlatmaların da devreye girmesiyle masalsı bir ortam oluşuyor. Ziyaretçilerimiz, deniz efsanelerinin çarpıcı örneklerini görme imkanına sahip olacaklar"

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    Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, Lara Birlik Halk Plajı, deniz kızı, Deniz Efsaneleri, Aquaman, antalya

    Dünyanın ilk ve tek 12 ay ziyarete açık kum heykel sergisi olduğunu belirten Karaca, sergi alanın 09.00-23.00 saatlerinde gezilebileceğini ifade etti.

    Karaca, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çocuk etkinlik alanında ziyaretçilerin çocuklarının kinetik kum kullanarak kum heykel yapma imkanına sahip olduklarını anlattı.

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    Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, Lara Birlik Halk Plajı, deniz kızı, Deniz Efsaneleri, Aquaman, antalya

    Kum heykellere ilginin her geçen yıl artarak devam ettiğini dile getiren Karaca, "Kum heykel festivali artık Antalya'nın vazgeçilmez etkinlikleri arasına girdi. Bu yıl 200 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Hazırlıklarımızı da bu yönde yaptık" dedi.

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    Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, Lara Birlik Halk Plajı, deniz kızı, Deniz Efsaneleri, Aquaman, antalya
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