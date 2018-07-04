1 Efsane diziler arasında yerini çoktan alan Game of Thrones, sürükleyici hikayesiyle olduğu kadar, hikayenin geçtiği mekanlarla da izleyenlerini bambaşka dünyalara sürüklüyor. Bambaşka dünyalar dediysek dizinin çekildiği birçok yer gerçek ve doğal olarak dizinin hayranlarının akınına uğruyor. 14 Nisan 2019'da 8. ve final sezonuyla ekranlara geri dönen Game of Thrones'un çekildiği yerleri Brandlifemag.com sizin için derledi. GAME OF THRONES 8. SEZON TÜRKİYE YAYIN SAATİ BELLİ OLDU

2 1- SEVİLLA / İSPANYA Bir zamanlar Mağribi müslüman krallara ait olan Sevilla’daki Alcazar sarayı, Dorne’un havuzlarla süslü, yemyeşil bahçelerinde geçen sahnelerin çekildiği mekan.

3 Dizideki masalsı atmosferin aynısıyla sizi gerçek hayatta da büyüleyecek olan bu eski kraliyet sarayını, dilerseniz iki saatlik Game of Thrones özel turu ile gezebilirsiniz.

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5 2- OUARZAZATE VE ESSAOUIRA / FAS Ejderhaların annesi Daenerys’in tüm bir şehirdeki köleleri zincirlerinden kurtardığı sahneler sizi etkilediyse Fas’ın bu gizemli şehirlerinin etkisinden de uzun süre kurtulamayacaksınız demektir.

6 Zicasso gibi bazı özel tur şirketlerinin düzenlediği, İspanya ve Fas’ı kapsayan 10 günlük Game of Thrones turları bulunuyor.

7 Epey lüks bu turların fiyatı ise 2 kişi için 4.700 $’dan başlıyor.

8 3- KUZEY İRLANDA Kuzey İrlanda’nın alabildiğine yeşil toprakları Game of Thrones’un çekildiği yerlerden on bir ayrı mekana ev sahipliği yapıyor.

9 En dikkat çekicileri arasında Kralların Yolu sahnelerinin çekildiği ağaçlı yol Dark Hedges ve Castle Black’e ev sahipliği yapan, normalde yalnızca 75 kişinin yaşadığı minicik bir yerleşim olan Loch Larne bulunuyor. Stark Hanesi’nin karanlık ve soğuk krallığını ziyaret etmeniz için düzenlenen bir günlük Game of Thrones turlarının ücreti ise 39 $.

10 4- İZLANDA Castle Black’i de arkanızda bırakıp duvarın ötesine geçmeye cesaretiniz var mı? İzlanda’nın kasvetli kış manzaraları Game of Thrones’un çekildiği yerler arasında önemli bir yere sahip.

11 Aynı zamanda Avrupa’nın en büyük buzul tabakası olan Jokulsarlon Göleti ile Skaftafell Ulusal Parkı, duvarın kuzeyinde geçen birçok sahneye ev sahipliği yaptı.

12 İster Game of Thrones hayranı ister doğa yürüyüşü meraklısı olsun, herkese hitap eden bu doğa harikası yerlere düzenlenen Game of Thrones turları, 5 gün sürüyor ve tura katılım ücretleri 760 Euro’dan başlıyor.

13 5- DUBROVNİK / HIRVATİSTAN Adriyatik kıyılarının eşsiz güzellikteki şehrinin, 16. yüzyıldan kalma görkemli taş duvarlar, dar ve dik yokuşlu sokaklar ile arkadaki yemyeşil tepelerden oluşan büyüleyici manzarası, Westeros krallarının mekanı King’s Landing’e yakışır bir set oluşturuyor.

14 Eğer Cersei Lannister’la aynı sokakları arşınlamak isterseniz, birçok Hırvat tur şirketinin Dubrovnik’te düzenlediği Game of Thrones temalı turlar bulunuyor.

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