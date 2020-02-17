Finlandiya ormanlarında dans eden ayı yavruları

Sotkamo, Finlandiya'da yaşayan Valtteri, fizik öğretmenliğinin yanı sıra son 6 yıldır amatör olarak fotoğrafçılıkla da ilgileniyor. Finlandiya'nın vahşi doğasını fotoğraflamak onun en büyük zevklerinden biri.
Valtteri bir gün yine Finlandiya’nın vahşi doğasını keşfetmek amacıyla Martinselkonen kasabasının dışında yer alan tayga ormanlarına gidiyor. Ancak burada karşısına her zamankinden çok daha farklı bir manzara çıkıyor.
Tayga ormanlarında karşısına ayı yavruları çıkan Valtteri o anı bu şekilde özetliyor. Valtteri, “oyun oynuyorlardı, tıpkı küçük çocuklar gibi arada bir kavga da ediyorlardı. Kendimi evimin yakınlarındaki, sürekli olarak çocuklar koşturduğu oyun parkına gelmiş gibi hissettim”
Valtteri, ayı yavrularıyla karşılaşmasını bir grup küçük çocukla karşılaşmaktan farksız olarak niteliyor. Valtteri, "Her hareketleri bana çocukları anımsattı, onlara baktıkça çocuktan başka bir şey görmüyordum. Bir noktada üç yavru ön ayaklarıyla birbirlerini itmeye başladılar. İşte tam o anda bir çember oluşturup dans ediyormuş gibi görünmeye başladılar"
Ayıların çoğu Finlandiya’nın kuzey bölgelerinde ve Laponya'da yaşıyor ancak güney ve batı bölgelerinde de bu harika canlılara rastlamak mümkün.
Ayılar çevik ve güçlü hayvanlardır. Tıpkı bu üç küçük yavrunun da kanıtladığı gibi ön ayaklarını hem oyun oynarken hem meraklarını giderirken hem de avlanırken ustaca kullanırlar. Üstelik ayılar son derece iyi yüzücü ve tırmanıcıdırlar, kısacası eksiksiz hayvanlardır demek mümkün.
Ayılar genellikle insanlardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışırlar. Vahşi yaşamda ayıları görmek neredeyse imkansız gibidir, çünkü bu hayvanlar insan varlığını hissettikleri anda gözden kaybolmayı tercih ederler. Hassas duyuları ve sessiz hareket edebilme kabiliyetleri sayesinde mükemmel birer saklambaç oyuncusudurlar.