Finlandiya ormanlarında dans eden ayı yavruları

Valtteri, ayı yavrularıyla karşılaşmasını bir grup küçük çocukla karşılaşmaktan farksız olarak niteliyor. Valtteri, "Her hareketleri bana çocukları anımsattı, onlara baktıkça çocuktan başka bir şey görmüyordum. Bir noktada üç yavru ön ayaklarıyla birbirlerini itmeye başladılar. İşte tam o anda bir çember oluşturup dans ediyormuş gibi görünmeye başladılar"