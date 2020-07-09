Flamingoların yaşam cenneti: Tuz Gölü

Tuz Gölü'nde her yıl 10 binin üzerinde yeni yavru dünyaya geliyor. Yapılan gözlemlerde, bu yavruların gelişim dönemlerini sağlıklı geçirdiği ve yetişkin bireyler arasına karıştığı belirleniyor.

Tuz Gölü ve çevresinde, yırtıcı kuşlar başta olmak üzere angut, suna, bataklık kırlangıcı, kılıçgaga, Van Gölü martısı, ince gagalı martı gibi birçok kuş türü barınıyor.