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Forbes Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini açıkladı

ntv.com.tr

Forbes dergisi yaptığı araştırmayla Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini listeledi. Dergi 5 yıldan bu yana yaptığı yaşanabilir kentler araştırmasında şehirleri, yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıraladı. İşte Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri...

  • 1

    25- ZONGULDAK

    türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

    Genel Endeks Puanı: 48,30

  • 2

    24- KONYA

    türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

    Genel Endeks Puanı: 48,88

  • 3

    23- BOLU

    türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

    Genel Endeks Puanı: 49,77.

  • 4

    22- MERSİN

    türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

    Genel Endeks Puanı: 50,09

  • 5

    21- ADANA

    türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

    Genel Endeks Puanı: 50,23

  • 6

    20- KARABÜK

    türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

    Genel Endeks Puanı: 50,31

  • 7

    19- ELAZIĞ

    türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

    Genel Endeks Puanı: 50,53

  • 8

    18- EDİRNE

    türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

    Genel Endeks Puanı: 50,99

  • 9

    17- MUĞLA

    türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, t��rkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

    Genel Endeks Puanı: 51,23

  • 10

    16- AYDIN

    türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

    Genel Endeks Puanı: 51,30

  • 11

    15- BALIKESİR

    türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

    Genel Endeks Puanı: 51,72

  • 12

    14- KAYSERİ

    türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

    Genel Endeks Puanı: 52,04

  • 13

    13- SAMSUN

    türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

    Genel Endeks Puanı: 52,34

  • 14

    12- SAKARYA

    türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

    Genel Endeks Puanı: 53,35

  • 15

    11- ÇANAKKALE

    türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

    Genel Endeks Puanı: 53,36

  • 16

    10- TRABZON

    türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

    Genel Endeks Puanı: 53,38

  • 17

    9- ESKİŞEHİR

    türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

    Genel Endeks Puanı: 56,84

  • 18

    8- BURSA

    türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

    Genel Endeks Puanı: 57,13

  • 19

    7- YALOVA

    türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

    Genel Endeks Puanı: 58,07

  • 20

    6- ANTALYA

    türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

    Genel Endeks Puanı: 59,1

  • 21

    5- KOCAELİ

    türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

    Genel Endeks Puanı: 59,98

  • 22

    4- TEKİRDAĞ

    türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

    Genel Endeks Puanı: 61,46

  • 23

    3- İZMİR

    türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

    Genel Endeks Puanı: 62,39

  • 24

    2- ANKARA

    türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

    Genel Endeks Puanı: 66,13

  • 25

    1- İSTANBUL

    türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri, türkiye'nin en güzel şehirleri, yaşamak için en güzel şehirler, çalışmak için en iyi şehirler, iş yapmak için en iyi şehirler

    Genel Endeks Puanı: 68,9

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