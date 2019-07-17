Forbes Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini açıkladı
ntv.com.tr
Forbes dergisi yaptığı araştırmayla Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini listeledi. Dergi 5 yıldan bu yana yaptığı yaşanabilir kentler araştırmasında şehirleri, yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıraladı. İşte Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri...
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1
25- ZONGULDAK
Genel Endeks Puanı: 48,30
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2
24- KONYA
Genel Endeks Puanı: 48,88
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3
23- BOLU
Genel Endeks Puanı: 49,77.
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4
22- MERSİN
Genel Endeks Puanı: 50,09
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5
21- ADANA
Genel Endeks Puanı: 50,23
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6
20- KARABÜK
Genel Endeks Puanı: 50,31
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7
19- ELAZIĞ
Genel Endeks Puanı: 50,53
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8
18- EDİRNE
Genel Endeks Puanı: 50,99
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9
17- MUĞLA
Genel Endeks Puanı: 51,23
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10
16- AYDIN
Genel Endeks Puanı: 51,30
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11
15- BALIKESİR
Genel Endeks Puanı: 51,72
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12
14- KAYSERİ
Genel Endeks Puanı: 52,04
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13
13- SAMSUN
Genel Endeks Puanı: 52,34
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14
12- SAKARYA
Genel Endeks Puanı: 53,35
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15
11- ÇANAKKALE
Genel Endeks Puanı: 53,36
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16
10- TRABZON
Genel Endeks Puanı: 53,38
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17
9- ESKİŞEHİR
Genel Endeks Puanı: 56,84
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18
8- BURSA
Genel Endeks Puanı: 57,13
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19
7- YALOVA
Genel Endeks Puanı: 58,07
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20
6- ANTALYA
Genel Endeks Puanı: 59,1
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21
5- KOCAELİ
Genel Endeks Puanı: 59,98
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22
4- TEKİRDAĞ
Genel Endeks Puanı: 61,46
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23
3- İZMİR
Genel Endeks Puanı: 62,39
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24
2- ANKARA
Genel Endeks Puanı: 66,13
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25
1- İSTANBUL
Genel Endeks Puanı: 68,9