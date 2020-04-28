Fotokapana takılan yaban hayvanlarından belgesellik görüntüler

Doğa fotoğrafçılığı da yapan ve bu zamana kadar birçok hayvan görüntüleyen Ahmet Yılmaz Güler, “Hayvanların neslinin üremesi ve korunması bizim elimizde. Doğaya sahip çıkalım. Bölgedeki araştırmalarım devam edecek. Daha farklı hayvanlar görüntüleyeceğime inanıyorum” dedi.