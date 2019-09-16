Fransa'nın şatolar diyarı: Loire Vadisi

Fransa’nın köklü ve aynı zamanda da olaylı tarihi ülkenin birçok muhteşem sanat ve mimari esere ev sahipliği yapmasını sağlamış. Sanat ve tarih dokusuyla dolup taşan başkent Paris bunun en güzel örneklerinden. Ancak Fransa’nın sunduğu güzellikler Paris ile sınırlı değil.

Başkentten kara yoluyla sadece 2 saat uzaklıktaki Loire Vadisi’nde, göz kamaştıran bahçelere, görkemli dekorasyonlara ve çarpıcı tarihi hikayelere sahip masalsı şatoları gezebilirsiniz.

Bir sonraki Paris seyahatinizi birkaç gün daha uzatıp bu güzelliklere doğru yol almak isterseniz, Brandlifemag.com'un hazırladığı Loire seyahat rehberine hemen göz atın!