Karavanla dünya turuna çıkan Fransız aile, Türkiye'ye hayran kaldı

Guedeney, Türk insanını, Türkiye'nin tarihini, doğasını, denizini de fotoğrafladığını ve videolarını çektiğini sözlerine ekleyerek devam etti:

"Çektiğim fotoğraf ve videoları, Fransa'daki televizyon kanalına satmanın yanında bir kanalım var, orada yayınlıyorum. Oradan da abonelerimden küçük de olsa bir para kazanıyorum. Türkiye'nin ve gittiğim her yerin tanıtımını yapıyorum. Türkiye'de bir fotoğraf sanatçısı için o kadar çok zenginlik var ki yıllar boyu burada kalabilirsiniz"