Fransız Alpleri'nin göz bebeği: Courchevel'de kayak tatili

Fransız Alpleri’nin gözdesi Courchevel aynı zamanda dünyanın en büyük ve en lüks kayak merkezi olarak da biliniyor. Courchevel, 1942 yılında şehir plancısı Laurent Chappis tarafından bir doktora çalışması amacıyla planlanmış. Yani Courchevel, Fransa’nın orijinal dağ köylerinden biri değil, aksine sıfırdan inşa edilmiş ilk beldesi.
Hotel Barriere Les Neiges Courchevel’in en seçkin otellerinden biri. Bellecote yamacında, köyün kalbinin yakınında bulunan bu beş yıldızlı otelin kapısına kadar kayakla ulaşabiliyorsunuz. Ahşap ve taş ağırlıklı odaların sıcak renkleri, gün batımı ve gün doğumlarındaki gökyüzünün renklerini yansıtıyor. Dağ manzaralı otelde güneşlenme terası, spa merkezi ve yüzme havuzu bulunuyor.
Courchevel’in bir diğer gözde oteli ise Cheval Blanc. Bu ‘Haute Couture’ otelin duvarlarını Karl Lagerfeld’in çektiği fotoğraflar süslüyor. Sade ancak rafine ve sofitike detaylar ile bezenmiş odalarının her biri balkonlu ve manzaralı.
Bu otelin bir özelliği de Courchevel’in üç Michelin yıldızına sahip olan tek restoranı Le 1947’e ev sahipliği yapması. Şef Yannick Alleno’nun 3 Michelin yıldızlı restoranı, gösterişten uzak ve sade ortamında yaratıcı ve deneysel Fransız lezzetleri sunuyor. Farklı soslarla eşsiz lezzetlerin yaratıldığı restoran size muhteşem bir gastronomik deneyim yaşatıyor.
Zirvenin muhteşem manzarasında lezzetlerin de gökyüzüne ulaştığı iki Michelin yıldızlı restoran Le Montgomerie de kuşkusuz Courchevel’in en iyilerinden. En yüksek kalite düzeyindeki malzemeler, kusursuz bir teknikle birleşiyor ve ortaya duyguları harekete geçiren muhteşem bir menü çıkıyor.
Le Kintessence, kendini mutfağa adamış şef Jean-Rémi Caillon’un iki Michelin yıldızlı restoranı. Zarif ve ilham verici lezzetleriyle tanınan restoranın Sébastien Vauxion tarafından hazırlanan ve hayal gücünün sınırlarını aşan tatlıları ise mutlaka denemeniz gerekenler arasında.
Courchevel’in en eskilerinden ve en favorilerinden biri olan Chabichou da iki Michelin yıldızına sahip. Bembeyaz ahşap masaları ve masa örtüleri, sürekli yanan mumları ile masalsı ve romantik bir atmosferi olan bu restoranda yemek yemeden kayak tatilinizi noktalamayın.
Kaynak: Brandlifemag.com