Fransız Alpleri'nin göz bebeği: Courchevel'de kayak tatili

Courchevel’in en eskilerinden ve en favorilerinden biri olan Chabichou da iki Michelin yıldızına sahip. Bembeyaz ahşap masaları ve masa örtüleri, sürekli yanan mumları ile masalsı ve romantik bir atmosferi olan bu restoranda yemek yemeden kayak tatilinizi noktalamayın.

Kaynak: Brandlifemag.com