Frigya'da hedef 2022'de 4 milyon ziyaretçi

"BU YIL MALTAŞ TAPINAĞI’NI TURİZME AÇMAYI PLANLIYORUZ”

Hedeflerinin 2022'de bu sayıyı iki katına çıkarmak olduğunu belirten Koyuncu, şunları söyledi:

"Bu yıl Maltaş Tapınağı'mızı turize açmayı planlıyoruz. Atlı Spor Tesisi'mizi de hizmete alacağız. Emre Gölü üzerindeki sıcak hava balonları sayıları artarak uçuşlarını sürdürecek. Ayazini köyümüzdeki dördüncü etap sokak sağlıklaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Gastronomi kafeler, butik oteller ve yeni turizm alanları yapılacak. Turizm potansiyelimizin daha da artacağına inanıyoruz."