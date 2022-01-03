Frigya'da hedef 2022'de 4 milyon ziyaretçi

Haberler - Anadolu Ajansı 03.01.2022 - 14:47
Afyonkarahisar'da yeni turizm destinasyonu olan 3 bin yıllık geçmişe sahip Frigya'nın çehresi değişti.
Tarihi kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları ve anıt abidelerin olduğu bölgede sokak sağlıklaştırma projeleri yürütüldü, Maltaş Tapınağı kurtarma kazısı yapıldı.
Emre Gölü ve Frig Medeniyet Bahçesi Projesi ile geçen yıl temmuz ayında başlayan sıcak hava balonu uçuşları ve çeşitli etkinlikler, ilçeye hareketlilik kazandırdı.
Turistlerin ilgisini çeken Frigya'yı geçen yıl çok sayıda kişi ziyaret etti.
İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Frigya'nın 2020-2021 yıllarında Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde katma değer üreten yatırımlarla buluştuğunu söyledi.
Ayazini köyü arasındaki turizm destinasyonunda çok önemli yatırımların yapıldığını söyleyen Koyuncu, "Bölgede Ayazini Köyü Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Emre Gölü ve Frig Medeniyet Bahçesi Projesi, sıcak hava balonu uçuşları ve Maltaş Tapınağı kazısı çalışmaları yapıldı. Frigya, 2021'i de dolu geçirdi. Çeşitli festivallerle de Frigya, yıl boyunca canlılık kazandı" dedi.
Koyuncu, 2021'de bölgeye çok sayıda araç girişi olduğunu ve Frigya'da 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçinin ağırlandığını belirtti.
Hedeflerinin 2022'de bu sayıyı iki katına çıkarmak olduğunu belirten Koyuncu, şunları söyledi:
"Bu yıl Maltaş Tapınağı'mızı turize açmayı planlıyoruz. Atlı Spor Tesisi'mizi de hizmete alacağız. Emre Gölü üzerindeki sıcak hava balonları sayıları artarak uçuşlarını sürdürecek. Ayazini köyümüzdeki dördüncü etap sokak sağlıklaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Gastronomi kafeler, butik oteller ve yeni turizm alanları yapılacak. Turizm potansiyelimizin daha da artacağına inanıyoruz."
Koyuncu, bölgeye özel sektör yatırımlarının da arttığına, her hafta önlerine farklı fikir ve projelerin geldiğine de dikkat çekti.