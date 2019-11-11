Futbolun ve flamenkonun izinde İspanya'nın başkenti: Madrid gezi rehberi

Santiago Bernabeu Stadyumu, sadece futbol meraklılarını değil herkese etkileyebilecek bir yer çünkü burası dünyanın en lüks stadyumu olmasıyla da ünlü. Örneğin soyunma odalarında yer alan jakuziler, yedek kulübelerindeki uçak koltuğunu anımsatan süper lüks deri koltuklar, yine şeref tribünündeki beyaz ceylan derisinden yapılmış koltuklar gerçekten görülmeye değer.

Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarının olduğu geceler Madrid’de hayat futbola odaklanıyor. Ancak bir maça gitmek isteyip bilet bulamazsanız üzülmeyin, futbolun bir yaşam biçimi gibi gören Madridliler maçları dışarıda izlemeyi de çok seviyor.