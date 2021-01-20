Galata Kulesi tarihi ve hakkında bilinmesi gerekenler (Galata Kulesi nerede, hikayesi nedir, efsaneleri neler, nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar?)

GALATA KULESİ HAKKINDA

Galata Kulesi, İstanbul gezilecek yerler denilince ilk akla yerlerden birisidir. Heybetli görüntüsüyle yüzyıllardır kenti gözleyen, hakkında türlü hikayeler anlatılan, konuklarına şehrin en güzel manzaralarını görme imkanı sunan turistik bir yer olarak Galata Kulesi, hem yerli hem yabancı turistler tarafından sık sık ziyaret edilen İstanbul'un sembollerinden birisi.

Son düzenlemelerle herkesin daha çok dikkatini çekmeyi başaran tarihi yapıya girişler nasıl olacak merak konusunu oluştururken, içeriğindeki değişiklikler de herkesin merak ettiği bir diğer konu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katlarda İstanbul'u anlatan bilgilendirici eserlerin olacağını belirtmişti. Büyük bir gösteriyle restorasyon işlemi bitti ve Galata Kulesi ziyarete açıldı.

Şimdi gelin tarihçesinden başlayarak asırlar boyunca İstanbul'a tanıklık etmiş bu muhteşem kuleyi tüm yönleriyle birlikte tanıyalım.