Galata Kulesi tarihi ve hakkında bilinmesi gerekenler (Galata Kulesi nerede, hikayesi nedir, efsaneleri neler, nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar?)

ntv.com.tr 20.01.2021 - 14:11 | Son Güncelleme : 05.07.2021 - 17:11
Galata Kulesi, İstanbul gezilecek yerler denilince ilk akla yerlerden birisidir. Heybetli görüntüsüyle yüzyıllardır kenti gözleyen, hakkında türlü hikayeler anlatılan, konuklarına şehrin en güzel manzaralarını görme imkanı sunan turistik bir yer olarak Galata Kulesi, hem yerli hem yabancı turistler tarafından sık sık ziyaret edilen İstanbul'un sembollerinden birisi.
Son düzenlemelerle herkesin daha çok dikkatini çekmeyi başaran tarihi yapıya girişler nasıl olacak merak konusunu oluştururken, içeriğindeki değişiklikler de herkesin merak ettiği bir diğer konu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katlarda İstanbul'u anlatan bilgilendirici eserlerin olacağını belirtmişti. Büyük bir gösteriyle restorasyon işlemi bitti ve Galata Kulesi ziyarete açıldı.
Şimdi gelin tarihçesinden başlayarak asırlar boyunca İstanbul'a tanıklık etmiş bu muhteşem kuleyi tüm yönleriyle birlikte tanıyalım.
Galata Kulesi, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Bereketzade Mahallesi'nin Galata bölümünde yer alıyor. Şehrin Avrupa tarafına inşa edilmiş olan Galata Kulesi, Şişhane-Karaköy arasında Boğaz'a hakim bir konumda yer alıyor.
Adres: Bereketzade Mb. Büyük Hendek Caddesi, No: 2, Galata / Beyoğlu / İstanbul
Galata Kulesi'ne gitmek için birçok farklı yol bulunuyor.
Özel araçla; Tarlabaşı yolundan Taksim'e çıkarken sol tarafta Galata Kulesi tabelasından girerek ulaşabilirsiniz. Aracınızı kule çevresinde yer alan otoparklara bırakabilirsiniz.
Toplu ulaşımla ise öncelikle Taksim'e ulaşıyorsunuz. Ardından İstiklal Caddesi'ni baştan sona geçtikten sonra caddenin sonundan yaklaşık 500 metre aşağıda kuleye ulaşabilirsiniz.
Eminönü tarafından gelmek isterseniz Karaköy yolu üzerinden Bankalar caddesinden yokuşu çıkarak ulaşım sağlayabilirsiniz veya tüneli kullanabilirsiniz.
Galata Kulesi ilk olarak Bizans İmparatoru Justinianos tarafından MS 507-508 yılında inşa edilmiştir. Günümüzdeki kuleyi 1348 - 49 yılında Cenevizliler yeniden inşa etmiştir. Kule 1445 - 46 yılları arasında yükseltilmiştir. 1500'lü yıllarda depremden zarar görerek, Mimar Murad bin Hayreddin tarafından onarılmıştır. III. Selim döneminde kule onarıldıktan sonra, kulenin üst katına bir cumba eklenir. 1831'de kule bir yangın daha geçirir, II. Mahmut kulenin üzerine iki kat daha çıkar ve külah biçiminde olan ünlü dam örtüsüyle kulenin tepesi kapatılır. Yapı son olarak 1967'de onarım görmüştür.
Galata Kulesi yığma moloz taş örgü sistemde inşa edilmiştir. Dış cephe taş örgüdür. Girişteki kitabede 16 mısralık methiye II. Mahmut döneminde yapıldığı için onun adına yazıldığı düşünülmektedir.
Kapının üzerindeki yuvarlak kemerli pencere askerlerin gözetleme yeri idi. Yüksek giriş katından sonra dokuz katlı bir yapıdır. Silindirik gövdesi üzerindeki pencereler tuğla örgülü yuvarlak kemerlidir. Külah çatının hemen altındaki son iki katın gelişimi silindirik gövdeyi çevreleyen profilli silmelerle vurgulanmıştır. Külah çatının altındaki katı sarmalayan, metal süslemeli şebekeli seyir balkonu mevcuttur. Alt katında ise derin nişli payelere oturan yuvarlak kemerler ve içerisinde tuğla örgü yuvarlak kemerli pencereler mevcuttur.
Bugün yapının üçüncü kata kadar olan kısmının Ceneviz, diğer katlarının Osmanlı karakteri taşıdığı gözlenmektedir.
Hezarfen Ahmed Çelebi, dünyada ilk kez uçmayı başaran Türk bilginidir. 17. yüzyılda yaşadığı, 1623-1640 yılları arasında saltanat süren Sultan 4. Murad zamanında, uçma tasarısını gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden ötürü halk arasında Hezarfen olarak anıldığı bilinmektedir.
Evinde deneylerle uğraşıp, çeşitli konularda araştırmalar yapan Hezârfen Ahmed Çelebi İsmail Cevheri adlı bir başka Türk bilginini örnek alarak, bugünkü hava taşıtlarının ilkel şeklini gerçekleştirmişti. Kuşların uçuşunu inceleyerek tarihi uçuşundan önce hazırladığı tahtadan kanatlarının dayanıklılık derecesini ölçmek için, Okmeydanı'nda deneyler yapmış ve bir sabah kıyılarda biriken İstanbul halkının gözleri önünde, Galata Kulesi'nden kendisini boşluğa bırakarak, kanatlarını hareket ettirerek boğazı aşmış ve Üsküdar'ın Doğancılar semtine inmiştir. Bu uçuş Avrupa'da ilgi ile karşılanmış, İngiltere'de bu uçuşu gösteren gravürler yapılmıştır.
Sarayburnu'ndaki Sinan Paşa köşkünden bu durumu seyreden Sultan Dördüncü Murad, Hezârfen Ahmed Çelebi ile önce çok yakından ilgilenmiş, ancak bu derece bilgili ve becerikli bir adamın varlığından kuşkuya düşerek onu Cezayir'e sürgün etmiştir. Hezârfen Ahmed Çelebi orada vefat etmiştir.
Hezârfen Ahmed Çelebi'ye ait tek tarihî kayıt ünlü Osmanlı seyyahı ve tarihçisi Evliya Çelebi'nin Seyahatnâme isimli eserinde geçiyor.
Galata Kulesi'nin bir efsanesi var, üstelik o kadar romantik ki… Efsaneye göre Galata Kulesi ile Kız Kulesi birbirine aşıktır ama aralarında bulunan İstanbul Boğazı, sevgililerin kavuşmasını engellemektedir. Galata Kulesi aşkını yıllarca mektuplara yazar ve Kız Kulesi'ne olan hasretini kelimelere döker. Hezarfen Ahmet Çelebi de uçma hayalini gerçekleştirmek için buraya çıktığında, Galata Kulesi onun kulağına Kız Kulesi'ne olan aşkını fısıldar ve mektupları ona verir. İstanbul'un üflediği rüzgarı arkasına alan Hezarfen, mektupları Kız Kulesi'ne ulaştırır. Aşkının platonik olmadığını anlayan Kız Kulesi, sevinçten havaya uçar. Bu iki aşığın birbirlerine duydukları bu derin duygular onların yüzyıllara meydan okumasına yardımcı olmuş, İstanbul'un en güzel manzarasını oluşturmuşlardır.
Galata Kulesi ziyaret saatleri 09:00 - 19:00. Kule haftanın her günü ziyarete açık.
Bu saatlerde cafe olarak hizmet veren 9. kat, saat 20.00 itibarıyla restoran olarak misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
Galata Kulesi giriş ücretleri şöyle...
Yerli turist: 'Müze Kart' ile tam 60 TL, öğrenci 30 TL.
Yabancı turist: 100 TL