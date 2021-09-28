Galata Kulesi'ne 'fotoğraf' düzenlemesi

"FOTOĞRAFTA DİREĞİN ÇIKMASI GÖRÜNTÜYÜ BOZUYOR"

Fotoğraf çektirmek için Galata Kulesi'ne gelen Zehra Sur "KGYS direğinin başka bir noktaya taşınacak olması turistler tarafından da olum karşılandı. Bence direğin kaldırılacak olması iyi olur. Hem İstanbul'u daha iyi tanıtır hem de estetik açıdan bozduğunu düşünüyorum. Fotoğraflarda direğin çıkması görüntüyü bozuyor. Gerek yok" diye konuştu.