Galata Kulesi'ni ziyaret yabancılara 100 lira, yerli turiste 'Müze Kart' ile 60 lira

"BU KARTLARI SADECE TÜRK VATANDAŞLARI ALIYOR"

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bütün müzeleri, Müze Kart ile her Türk vatandaşının 1 yıl boyunca birden fazla ziyaret etme imkanına sahip olduğunu belirten Yılmaz, "Sorum şu; bu fiyat herhangi bir ülkeyle veya daha önceki fiyatlarla mukayese kabul edebilecek bir fiyat mı? Bakanlığımızın uygulaması sadece bu değil ikinci kart gençlere yönelik bir uygulama. Üniversite öğrencileri 'Müze kart akademiyi' alacak, bunu fiyatı sadece 30 lira. 30 lira ödeyen ve bu kartı alan bir üniversite öğrencisi arkadaşım Galata Kulesi'ni gelip birden fazla ziyaret edebilecek" dedi.

18 yaş ve altı, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların yine müzeleri ücretsiz ziyaret edebileceğini belirten Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerimizde bu müzeleri ücretsiz ziyaret edebiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'de Türk vatandaşlarının müze ziyaretleri konusunda temel politikası; mümkün olduğu kadar ekonomik, mümkün olduğu kadar çok insanımızın, mümkün olduğu kadar çok müzemizde, mümkün olduğu kadar çok vakit geçirmesi. Kültürle, sanatla, medeniyetle, tarihle, bu toprakların geçmişiyle tanışmasını sağlamak. Bu kartları sadece Türk vatandaşları alıyor"