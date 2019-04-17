Game of Thrones finalini bilene lüks Hırvatistan tatili hediye!

1 Game of Thrones dünyanın dört bir yanında hayranları bulunan oldukça popüler bir dizi olarak öne çıkıyor. Fenomen yapımın final sezonu, 14 Nisan'da yayınlanan bölümle başladı. Bu sezonun heyecanını arttıracak bir teklif ise Unforgettable Croatia (Unutulmaz Hırvatistan) adlı lüks tur acentasından geldi.

2 İpuçlarını çözen ve demir tahta kimin oturacağını doğru tahmin eden bir kişi, Hırvatistan’da süper lüks bir tatilin keyfini çıkartacak. Hırvatistan’da yapılacak olan bu tatilin teması da Game of Thrones olacak.

3 Hırvatistan, dizide önemli yer tutan King’s Landing, Qarth, Braavos, Westeros Riverlands gibi mekanların gerçekte bulunduğu ülke. Yarışmayı kazanan kişi bu mekanları da ziyaret edebilecek.

4 Ayrıca Split, Dubrovnik şehirleri ile Hvar ve Vis adası ziyaretleri de 7 günlük tatilin bir parçası olacak. Kazanan talihli tatil boyunca beş yıldızlı otellerde ağırlanacak. Sadece uluslararası uçak biletlerini kendisinin alması gerekiyor.

5 14 Nisan’da başlayan yarışma, 5 Mayıs gece yarısı son bulacak. Serinin hayranları, tur operatörünün sayfasından yarışmaya katılacak ve teorilerini en fazla 1000 karakterle anlatacak. Kazanan talihli Ekim ayında Hırvatistan’ı gezecek.

6 GAME OF THRONES'UN ÇEKİLDİĞİ YERLER Ülkemizde ve dünyada milyonlarca hayranı bulunan Game of Thrones 'ın (Taht Oyunları) konusu kadar çekimlerin yapıldığı yerlerle de izleyiciyi büyülüyor. Fenomen dizinin çekildiği fantastik lokasyonlar şöyle...

7 SEVİLLA / İSPANYA Bir zamanlar Mağribi müslüman krallara ait olan Sevilla’daki Alcazar sarayı, Dorne’un havuzlarla süslü, yemyeşil bahçelerinde geçen sahnelerin çekildiği mekan.

8 Dizideki masalsı atmosferin aynısıyla sizi gerçek hayatta da büyüleyecek olan bu eski kraliyet sarayını, dilerseniz iki saatlik Game of Thrones özel turu ile gezebilirsiniz.

9 OUARZAZATE VE ESSAOUIRA / FAS Ejderhaların annesi Daenerys’in tüm bir şehirdeki köleleri zincirlerinden kurtardığı sahneler sizi etkilediyse Fas’ın bu gizemli şehirlerinin etkisinden de uzun süre kurtulamayacaksınız demektir.

10 Zicasso gibi bazı özel tur şirketlerinin düzenlediği, İspanya ve Fas’ı kapsayan 10 günlük Game of Thrones turları bulunuyor.

11 Epey lüks bu turların fiyatı ise 2 kişi için 4.700 dolardan başlıyor.

12 KUZEY İRLANDA Kuzey İrlanda’nın alabildiğine yeşil toprakları Game of Thrones’un çekildiği yerlerden on bir ayrı mekana ev sahipliği yapıyor.

13 En dikkat çekicileri arasında Kralların Yolu sahnelerinin çekildiği ağaçlı yol Dark Hedges ve Castle Black’e ev sahipliği yapan, normalde yalnızca 75 kişinin yaşadığı minicik bir yerleşim olan Loch Larne bulunuyor. Stark Hanesi’nin karanlık ve soğuk krallığını ziyaret etmeniz için düzenlenen bir günlük Game of Thrones turlarının ücreti ise 39 dolar.

14 İZLANDA Castle Black’i de arkanızda bırakıp duvarın ötesine geçmeye cesaretiniz var mı? İzlanda’nın kasvetli kış manzaraları Game of Thrones’un çekildiği yerler arasında önemli bir yere sahip.

15 Aynı zamanda Avrupa’nın en büyük buzul tabakası olan Jokulsarlon Göleti ile Skaftafell Ulusal Parkı, duvarın kuzeyinde geçen birçok sahneye ev sahipliği yaptı.

16 DUBROVNİK / HIRVATİSTAN Adriyatik kıyılarının eşsiz güzellikteki şehrinin, 16. yüzyıldan kalma görkemli taş duvarlar, dar ve dik yokuşlu sokaklar ile arkadaki yemyeşil tepelerden oluşan büyüleyici manzarası, Westeros krallarının mekanı King’s Landing’e yakışır bir set oluşturuyor.

17 Eğer Cersei Lannister’la aynı sokakları arşınlamak isterseniz, birçok Hırvat tur şirketinin Dubrovnik’te düzenlediği Game of Thrones temalı turlar bulunuyor.

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