Game of Thrones sahnesi değil, Ardahan'daki Şeytan Kalesi

"ŞEYTAN KALESİ SAKLI BİR CENNET"

Türkiye'yi tarihi, kültürel ve doğal yapısıyla çok beğendiklerini belirten Savarın, şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz Şeytan Kalesi saklı bir cennet. Burayı çok seviyorum ve getirdiğim gruplara özel olarak tanıtımını yapıyorum. Normalde tur programlarında olmayan bir yer ama biz her geldiğimizde mutlaka uğruyoruz ve bizimle gelen turistler buraya hayran kalıyor.

Bizim amacımız en çok da gezdirdiğimiz turistlere Türkiye'de bilindik yerler değil de böyle saklı kalmış güzellikleri ve köy hayatını gösterip köydeki insanlarla tanıştırıp, gerçek hayatı görmelerini sağlıyoruz.

Mesela Şeytan Kalesi'nden ayrıldıktan sonra herhangi bir köye gidip bir evde çay molası vereceğiz. Bu yöredeki insanların, gelen yabancılarla tanışıp kaynaşmasını sağlıyoruz"