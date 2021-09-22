Game of Thrones sahnesi değil, Ardahan'daki Şeytan Kalesi

Anadolu Ajansı 22.09.2021 - 16:35
Ardahan'da Urartular döneminde yapıldığı tahmin edilen Şeytan Kalesi, Karaçay Kanyonu'nun ortasındaki sarp kayalıkların üzerindeki konumuyla görenleri adeta büyülüyor.
Gizli bir giriş kapısı bulunan kale, sunduğu eşsiz manzarasıyla birçok ziyaretçinin ilgi odağı oluyor.
Özellikle sosyal medyada adından sıkça söz edilen kale, son dönemde bölgeye gelen yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.
Şu sıralar çevresindeki doğanın sararmaya başlayıp sonbahar renklerine bürünmeye başladığı Şeytan Kalesi'ne yerli turistlerin yanı sıra Slovenya, Bosna Hersek, Hırvatistan gibi yabancı ülkelerden gelen turistler de yoğun ilgi gösteriyor.
Yerli ve yabancı turistler, sonbahar mevsiminin kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde bölgeye gelerek hem doğa gezintisi yapıyor hem de tarihi kalenin güzelliğini fotoğraflıyor.
Ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzaralar sunan kanyonun zirvesindeki kale, drone ile görüntülendi.
Bölgeye özellikle yabancı turistleri getiren bir seyahat acentesi sahibi Oskar Savarın, uluslararası seyahat turları düzenlediğini ve çok beğendiği Türkiye'nin de her zaman rotalarında olduğunu söyledi.
Türkiye'yi tarihi, kültürel ve doğal yapısıyla çok beğendiklerini belirten Savarın, şöyle konuştu:
"Bugün geldiğimiz Şeytan Kalesi saklı bir cennet. Burayı çok seviyorum ve getirdiğim gruplara özel olarak tanıtımını yapıyorum. Normalde tur programlarında olmayan bir yer ama biz her geldiğimizde mutlaka uğruyoruz ve bizimle gelen turistler buraya hayran kalıyor.
Bizim amacımız en çok da gezdirdiğimiz turistlere Türkiye'de bilindik yerler değil de böyle saklı kalmış güzellikleri ve köy hayatını gösterip köydeki insanlarla tanıştırıp, gerçek hayatı görmelerini sağlıyoruz.
Mesela Şeytan Kalesi'nden ayrıldıktan sonra herhangi bir köye gidip bir evde çay molası vereceğiz. Bu yöredeki insanların, gelen yabancılarla tanışıp kaynaşmasını sağlıyoruz"
Ziyaretçilerden Aydın Teker ise Şeytan Kalesi'nin bulunduğu yerin çok iyi olduğunu ve burayı ziyaret ederken de temiz hava almış olduklarını söyledi.
Şeytan Kalesi'nin görülmesi geren bir yer olduğunu vurgulayan Teker, "Bu bölgeden çok etkilendim, doğası ne kadar muhteşemmiş, her kilometrede renkler değişiyor, ovalar dağlar değişiyor, bu tura katıldığım için kendimi şanslı hissediyorum. Kale o kadar zor bir yere yapılmış ki insanda ciddi bir merak uyandırıyor, buraya nasıl inşa etmişler diye. Kaleyle ilgili farklı hikayeler var ama bulunduğu nokta gerçekten harika, insan doğasına ayrı, tarihine ayrı hayran kalıyor" dedi.
Tur rehberi Adem Kocaman ise 3 farklı ülkeden gelen misafirlere bölgeyi gezdirdiklerini belirtti.
Özellikle de yabancı turistlerin Şeytan Kalesi'ne çok ilgi gösterdiklerini ifade eden Kocaman, "Şeytan Kalesi bizim tur destinasyonlarımızdan bir tanesi. Burası gerçekten insanlarda hayranlık ve gizem uyandıran turumuzun bir parçası. Yabancı turistler, burada tarih ve doğayı iç içe görüyor, böyle güzel bir kanyonda bu kale gibi saklı bir cennet görmek onlar için çok şaşırtıcı. Bu hayranlıklarını bu mutluluklarını kendilerinden de duyuyoruz" diye konuştu.