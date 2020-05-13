Gastronomi şehri Gaziantep'in fırın lezzetlerine corona virüs yasağı

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, yaptığı açıklamada, yeni karar kapsamında fırınlarda belirtilen süre içerisinde tepsi yemeklerinin yanı sıra lahmacun, börek ve kahke gibi ürünlerin de pişirilemeyeceğini kaydetti.

Fırınların sadece ekmek üretimi gerçekleştirebileceğini aktaran Karayılan, iftardan 2 saat önce ekmek üretiminin de durdurularak, fırınların sadece gün içerisinde ürettikleri ekmekleri satabileceklerini bildirdi.