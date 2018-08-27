Gaudi'nin büyülü şehri: Barselona (Barselona gezi rehberi)

1 Barselona’nın her sokağı ayrı bir keyifli, lokal yemekleri nefis, insanları ise çok renkli ve sıcakkanlı. Barselona’ya vardığınızda havalimanı ile şehir merkezi arasındaki yolculuk taksiyle 20 dakika, otobüsle 35 dakika sürüyor. Havalimanı otobüsünün ücreti 5 Euro, taksi ise 25 Euro civarında tutuyor, yani iki kişiden fazlaysanız taksiyi tercih etmeniz çok daha avantajlı ve konforlu olacak.

2 Size önerim, gittiğiniz ilk gün Barcelona Bus Turistic ile panoramik bir gezi yapmanız. Böylece şehir hakkında genel bir bilgi almış olacaksınız.

3 GAUDİ'NİN ŞAHESERLERİ Otobüsle yaptığınız genel gezinin ardından Barselona'da mutlaka görmeniz gereken yerler arasında elbette en başta şehrin simgesi mimar Gaudi’nin eserleri Parc Güell, La Sagrada Familia ve Casa Mila bulunuyor. Görselde Gaudi'nin ölümünün 100. yılında 2026'da biteceği tahmin edilen La Sagrada Familia kilisesini görüyorsunuz.

4 LA SAGRADA FAMILIA

5 PARC GÜELL

6 CASA BATLLO

7 BARRI GOTHIC (GOTİK BÖLGE) Gotik Bölge ya da Barri Gothic, Barselona’da tarihi sonuna kadar hissedeceğiniz bir bölge, karanlık ve dar sokakların açıldığı meydanlarda çok keyifli kafelere denk geleceksiniz.

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9 BARSELONA KATEDRALİ Bölgedeyken Barselona Katedrali’ni de görmeyi sakın ihmal etmeyin.

10 LA BOQUERIA La Boqueria, taptaze meyveler, şarküteri ürünleri alıp tadabileceğiniz rengarenk bir pazar alanı.

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12 COLUMBUS ANITI Şehrin bir başka simgesi Columbus Anıtı ise Las Ramblas Caddesi’nin denize açılan bitiş noktasında bulunuyor.

13 PICASSO MÜZESİ Müzeler arasında es geçmemeniz gereken iki yer önereceğim, biri Picasso Müzesi, ikincisi ise Tibidabo’da bulunan Gaudi House Müzesi.

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15 GAUDI HOUSE MÜZESİ

16 BUTİK VE KONFORLU BİR KONAKLAMA DENEYİMİ Otel olarak size iki butik otel önerim olacak. Biri Barcelona’ya özgü izler taşıyan Casa Bonay, diğeri ise Marriott otel zincirinin üyesi Cotton House. Bölge olarak her ikisi de Eixample bölgesinde konumlanıyor. Burası La Rambla‘ya yaklaşık 5 dakika yürüme mesafesinde.

17 CASA BONAY Casa Bonay klasik bir Barcelona apartmanı, teraslı odaları, çatı terası, iki restoranı, bir teras barı ve kahve köşesi ile eksiksiz bir yaşam alanı. Şehrin en iyi Asya restoranı da otelin girişinde bulunuyor. Elephant Crocodile Monkey adlı bu restoran Pazar ve Pazartesileri kapalı.

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21 COTTON HOUSE Cotton House ise 19 yüzyıldan kalma bir binada yer alıyor ve 83 odadan oluşuyor. 6. Katında küçük bir havuzu bulunuyor. Ancak uyarayım, Basic oda tipleri çok küçük, bilginize…

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25 EN LEZZETLİ TAPAS ÖNERİLERİ Bilindiği üzere yemek saatleri Barcelona’da alıştığımızdan çok farklı. Öğle yemekleri öğleden sonra saat 2 gibi yeniyor, akşamları ise saat 10’dan önce restoranlara hiç kimse uğramıyor. Barselona’ya gelip de Tapas yemeden olmaz! Tapas mekanları şehrin hemen her noktasında bulunuyor, aralarından en leziz tapas’ların tadına bakmanız için size bir kaç önerim olacak.

26 EL MERCAT El Mercat Tapas restoranı içlerinden en hijyenik olanı diyebilirim. Özellikle büyük gruplar ve aileler için ideal. Genellikle lokallerin takıldığı ve aile yemeklerini düzenlediği bir yer. Tapaslar arasında yeşil biber kızartması, kalamar ızgara, karışık balık tabağı ve tabii ki benim favorim olan patatas bravası mutlaka deneyin. Burası hem hizmet anlayışından hem de menü seçeneklerinden memnun kalcağınız bir mekan.

27 BORMUTH Bormuth adlı tapas restoranı El Born bölgesinde bulunuyor. Özellikle dışarıdaki masalarında oturup gün boyu insanları seyredebileceğiniz bir mekan.

28 Servisi çok hızlı, tek sorun içeride oturursanız üstünüz yemek kokabiliyor, ama bu kadar lezzet için katlanılabilecek bir problem. Özellikle kızarmış biber ve tavuklu kroketi olay. Ayrıca kokteyl ve lokal biraları en uygun fiyata içebileceğiniz mekanlardan biri.

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30 COMETA PIA Organik ve sağlıklı bir katalan menüsüne sahip Cometa Pla iki kardeşe ait. Turistik Gotik bölgesinde bulunan bu restoran, hem şarap barı hem de birbirinden sağlıklı lokal ürünlerin hazırlandığı bir yer.

31 Balık, et ve vejetaryen seçeneklere uzun bir şarap menüsü eşlik ediyor. Özellikle akşam yemeği için ideal.

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33 EL BODEGON El Bodegon adlı restoran, genellikle yerli halkın yaşadığı Gracia bölgesinde bulunuyor. Uzun zamandır bu kadar lokal ve keyifli bir restoranda yemek yemedim diyebilirim. Çok geniş bir alan düşünün, ister bar kısmında şarap varillerinin masa olarak kullanıp takılabilirsiniz isterseniz yan yana uzun masalardan birine geçebilirsiniz. Dekorasyonu da çok ilginç, tavan tamamen domuz bacakları ile kaplı.

34 Çalan Flemenko müzikler, İspanya’nın her köşesinden gelen birbirinden lokal ürünler, hele ki Sangriası bambaşka bir olay! Sanki bütün ülkeyi gezmeden İspanya’nın tüm renklerini burada tadabilir, yaşayabilirsiniz gibi…