Gaziantep yer altı kastelleriyle Venedik'e rakip

"VENEDİK YER ÜSTÜ, GAZİANTEP YER ALTI SULARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR"

Gastronomi ve tarihiyle son yıllarda yoğun bir turist akınına uğrayan Gaziantep, yeraltı kastellerinin de turizme kazandırılmasının ardından İtalya’nın Venedik şehrine rakip olmaya hazırlanıyor.