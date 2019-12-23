Gaziantep'in yemekleri kadar ünlü kahvesi: Menengiç

"SAĞLIĞA FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ"

Menengiç ağaçlarının aşılanarak Antep fıstığına dönüştürüldüğünü ifade eden Bağcı, şunları dile getirdi:

"Antep, yaratıcı bir şehir olduğu için kahve olarak da tüketmeye başlamış. Doğal olduğu için sağlığa faydaları saymakla bitmez. Boğaz ağrısına, midedeki ülsere iyi geliyor. Çocuklar, hamile kadınlar için de tavsiye edilen bir madde. Hiçbir yan etkisi yok. Kafein etkisi olmadığı için rahatlıkla içilebilir. Gaziantepliler sütsüz içer. Tadı koyu, özü fazla olduğu için misafirlerimizin alışabilmesi için sütle yapıyoruz. Yarım yağlı sütle karıştırıyoruz. İsteğe göre şekersiz veriyoruz"